Pri prepustení z pôrodnice je dojčených viac než 81 % novorodencov, 53 % z nich je dojčených ešte vo veku šesť mesiacov

Prvý augustový týždeň si pripomíname Svetový týždeň dojčenia

1.8.2022 (Webnoviny.sk) -"Imunologické okno nastáva zhruba medzi 17. až 24. týždňom života dieťaťa. Ide o jedinečné obdobie, kedy môžu dojčatá začať ochutnávať pevnú stravu. Najnovšie vedecké poznatky preukázali, že tento postup pomáha správne utvárať ich imunitné reakcie a znižuje neskoršiu precitlivenosť na alergény. V žiadnom prípade nejde ešte o náhradu dojčenia či mliečnej stravy,Ale o ochutnávanie malého množstva základných potravín: ovocia, mäsa a zeleniny. Dieťa by sa malo stretnúť, vo vhodnej forme, aj s potenciálnymi alergénmi, ktoré sme deťom v tomto veku kedysi neodporúčali," vysvetľuje doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti.Tohtoročný prieskum ukázal, že situácia v oblasti dojčenia sa na Slovensku od minulého roka výrazne nezmenila. Po prepustení z pôrodnice je dojčených priemerne 81 % detí a vo veku6 mesiacov ešte asi polovica z nich, čo sú veľmi podobné výsledky ako v roku 2021 (80 % dojčených detí pri prepustení z pôrodnice, 53 % v šiestich mesiacoch). Najviac detí je v pol roku dojčených v Banskobystrickom (58 %) a Bratislavskom (64 %) kraji. Slovenské deti v percentuálnom vyjadrení dojčenia zaostávajú za českými, kde pri odchode z pôrodnice je dojčených 90 % a v šiestich mesiacoch 63 % detí. Aktuálny prieskum Iniciatívy 1000 dní, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Danone, zrealizovala spoločnosť NielsenIQ.Správna výživa v detstve zohráva veľkú rolu pre kvalitu budúceho života. Rodičia by si mali dať záležať na správnom zložení stravy dieťaťa a zároveň sa vyvarovať častým chybám, ktorých sa dopúšťajú najmä z nevedomosti. Medzi najčastejšie nedostatky v stravovaní, s ktorými sa slovenskí pediatri stretávajú, sú napríklad neochota podávať odporúčané špeciálne mlieka, ak nie je dieťa dojčené, alebo nerozumné striedanie mliek (18 %), podávanie nevhodnej stravy či nezdravých potravín (solené, údené, polotovary, konzervované) a to v príliš ranom veku (18 %), príliš skoré zavádzanie príkrmov (12 %) alebo podávanie sladkostí a sladených nápojov (12 %).Najnovšie svetové vedecké poznatky potvrdili, že počas imunologického okna detský organizmus lepšie toleruje alergény v strave, čím si proti nim vytvára väčšiu odolnosť. Práve v 17. až 24. týždni veku dieťaťa je vhodné organizmus postupne vystavovať malému množstvu potenciálnych alergénov. Príliš skoré, ale aj veľmi neskoré zavádzanie alergénov do stravy dieťaťa môže zvýšiť riziko výskytu potravinovej alergie a rozvoj ďalších alergických ochorení. Je potrebné mať na pamäti, že ochutnávka ešte nie je plnohodnotným príkrmom a nemôže tak byť považovaná za náhradu mliečnej dávky. Ideálne je, ak matka v tomto období dieťa ešte dojčí. Materské mlieko so svojimi nutričnými, antibakteriálnymi, imunologickými a protizápalovými funkciami totiž pomáha a podporuje rozvoj tolerancie potenciálnych alergénov."V spoločnosti Danone si uvedomujeme dôležitosť výživy v prvých mesiacoch a rokoch života dieťaťa. Šírenie osvety v tejto oblasti je preto hlavným cieľom Iniciatívy 1000 dní, a to nielen počas Svetového týždňa dojčenia. Keďže vybudovanie správnych stravovacích návykov v ranom veku ovplyvňuje zdravie po celý život, chceme sa zamerať na identifikáciu nedostatkov vo výžive dojčiat a batoliat, aby sme pomohli pediatrom s ich nápravou a zároveň vzdelávali rodičov a širokú verejnosť," dodáva Mária Jendrišáková, Corporate Affairs manažérka Danone.Informačný servis