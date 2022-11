Polícia obvinila potkany, že zjedli 200 kilogramov zhabanej marihuany

Indická polícia vo štvrtok vyhlásila, že tamojšie potkany zjedli 200 kilogramov marihuany skonfiškovanej od pouličných dílerov a uskladnenej na policajných staniciach.







"Potkany sú malé zvieratá a polície sa neboja. Je preto ťažké pred nimi drogy ochrániť," uviedol súd v indickom štáte Uttarpradéš a uviedol tri prípady, keď bola zhabaná marihuana zničená týmito hlodavcami.Polícia o zničení drog informovala vtedy, keď ju súd požiadal o predloženie skonfiškovanej marihuany ako dôkazného materiálu v prípade pouličného dílerstva. Uviedla pritom, že omamnú látku zjedli potkany.Podľa indického súdu neexistuje nijaký spôsob, ako zhabanú marihuanu uskladnenú v policajných staniciach ochrániť. Jedinou možnosťou je predať tieto zásoby farmaceutickým spoločnostiam alebo výskumným laboratóriám, pričom profit z takéhoto predaja by patril vláde.Nejde pritom o prvý prípad, keď potkany v Indii zničili zhabaný materiál. V roku 2017 polícia v zväzovom štáte Bihár vyhlásila, že potkany údajne vypili tisícky litrov skonfiškovaného alkoholu. Stalo sa tak rok po tom, čo tento štát zakázal predaj a konzumáciu alkoholických nápojov.Agentúra AFP pripomína, že v roku 2018 argentínska polícia prepustila osem zamestnancov, ktorí zo zmiznutia pol tony marihuany z policajného skladu obvinili potkany. Odborníci však toto tvrdenie vyvrátili a uviedli, že zvieratá si drogy nezmýlia s potravou len tak ľahko. Ak by sa tak aj stalo, museli by v sklade nájsť množstvo uhynutých jedincov.