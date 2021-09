Polícia obvinila z otravy bývalého špióna Skripaľa tretieho Rusa, útok si vyžiadal jednu obeť

O život prišla Britka

Obvinení sú dvaja agenti

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Britská polícia v utorok obvinila tretieho Rusa podozrivého z útoku nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa v anglickom Salisbury.Ako informoval Scotland Yard, prokurátori veria, že existujú dostatočné dôkazy na obvinenie muža známeho ako Sergej Fedotov zo sprisahania za účelom vraždy, pokusu o vraždu, držby a používania chemickej zbrane a spôsobenia ťažkého ublíženia na zdraví.Polícia má pritom dôkazy, že Sergej Fedotov je falošné meno Denisa Sergejeva, príslušníka ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU. Ešte v utorok sa v tejto veci plánuje obrátiť aj na Interpol Útok na Skripaľa a jeho dcéru Juliu nervovoparalytickou látkou novičok sa odohral v marci 2018. Skripaľovci aj policajt, ktorý sa s nimi dostal ako prvý do kontaktu, prežili.O život však prišla Britka Dawn Sturgess, ktorá sa dostala do kontaktu s flakónom od parfumu, ktorý podľa všetkého použili pri útoku a neskôr odhodili. Po kontakte s látkou vážne ochorel aj jej partner, no napokon sa zotavil.Britské úrady sú si takmer istí, že útok schválili vo vyšších úrovniach ruského štátu. Moskva tieto tvrdenia vehementne popiera.Polícia v súvislosti s otravou Skripaľa už skôr obvinila ďalších dvoch agentov GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Mužov obvinila z toho, že vycestovali do Spojeného kráľovstva na operáciu za účelom otravy. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že podozriví sú civilisti.Britská polícia vydala zatykače na všetkých troch spomenutých mužov. Podľa nej všetci traja podozriví svojho času pracovali pre GRU „v rámci operácií mimo Ruska“.