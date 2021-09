Hamran: Slovensko sa nachádza v extrémne ťažkých časoch, je najvyšší čas upokojiť situáciu (video)

Pokúsi sa upokojiť situáciu

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Je turbulentné obdobie a nastal najvyšší čas upokojiť situáciu. V príhovore to uviedol nový dočasný prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran. Zdôraznil, že v súčasnosti sa Slovensko nachádza v extrémne ťažkých časoch.Vyzval preto všetkých slušných policajtov, aby vydržali a pokračovali v poctivej práci, ktorú doposiaľ vykonávali. Príhovor Štefana Hamrana zverejnila polícia vo svojom profile na sociálnej sieti.„Rozhodol som sa prijať ponuku na funkciu prezidenta Policajného zboru v týchto extrémne ťažkých časoch. Ale som toho názoru, že vtedy treba priložiť ruku k dielu, keď to najviac potrebuje naša spoločnosť a obzvlášť Policajný zbor,“ povedal dočasný policajný prezident.Doplnil, že sa vo funkcii bude snažiť vytvoriť podmienky, ktoré sú nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby a upokojiť situáciu. „Čakajú nás náročné výzvy. Máme tu situáciu s ochorením COVID-19, s ktorou sa budeme musieť popasovať,“ uzavrel Hamran.Veliteľ elitného Lynx commanda Štefan Hamran sa ujal 20. septembra riadenia polícia ako prezident poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.Hamrana dočasným vedením PZ poveril minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), pričom na post policajného prezidenta bude vyhlásené výberové konanie.Doterajší policajný prezident Peter Kovařík koncom augusta oznámil, že k 15. septembru chce skončiť vo funkcii a odísť z polície. Dôvodom je obvinenie pre zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.Podľa prokuratúry mal zmariť prebiehajúci zásah zadržania, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s obvinenými Matejom Zemanom Petrom Petrovom. Obvinený argumentuje, že nasadenie zásahového tímu nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, čo vec konzumoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť.