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31. augusta 2026

Polícia odhalila celoštátnou dopravnou kontrolou viac ako 1500 priestupkov, najčastejším bola prekročená rýchlosť


Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Policajná kontrola Priestupky

Počas kontroly sme vykonali viac ako 6 000 dychových skúšok, z ktorých v 31 prípadoch sme zistili prítomnosť alkoholu v krvi vodičov, informovala polícia. Polícia uskutočnila v piatok 28. augusta od ...



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policia policajne auto 676x487 31.8.2026 (SITA.sk) - Počas kontroly sme vykonali viac ako 6 000 dychových skúšok, z ktorých v 31 prípadoch sme zistili prítomnosť alkoholu v krvi vodičov, informovala polícia.


Polícia uskutočnila v piatok 28. augusta od 14:00 do 20:00 celoslovenskú osobitnú kontrolu zameranú na najčastejšie príčiny dopravných nehôd. Počas tejto akcie polícia odhalila spolu 1 514 priestupkov.

Najviac porušení sa týkalo prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktorých sme zaznamenali 746,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Ďalších 125 priestupkov sa týkalo nepoužívania bezpečnostných pásov.

Spomedzi ďalších porušení sa 152 prípadov týkalo povinností vodičov, pričom v 96 prípadoch išlo o používanie telefónu alebo iného obdobného zariadenia počas vedenia vozidla.

Kontrola technického stavu vozidiel odhalila 84 priestupkov. „Počas kontroly sme vykonali viac ako 6 000 dychových skúšok, z ktorých v 31 prípadoch sme zistili prítomnosť alkoholu v krvi vodičov,“ informovala polícia.

V 14 prípadoch bola hodnota alkoholu do jedného promile a v 17 prípadoch nad jedno promile. Navyše, v dvoch prípadoch bola u vodičov zistená aj prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu.


Zdroj: SITA.sk - Polícia odhalila celoštátnou dopravnou kontrolou viac ako 1500 priestupkov, najčastejším bola prekročená rýchlosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Policajná kontrola Priestupky
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