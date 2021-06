Polícia opäť apeluje na vodičov, aby nenechávali dieťa v rozhorúčenom aute (video)

Rozdávať budú aj letáky

Súčasťou bude aj prednáška

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kampaň Nezabudni na mňa v aute pokračuje aj tento rok. Polícia ju spustila v roku 2018. Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová , cieľom kampane je upozorniť na nebezpečenstvo ponechania dieťaťa v rozhorúčenom aute.Tento rok polícia v rámci kampane pripravila rozhovory s forenzným psychológom Martinom Gronským o tom, ako sa nenechať stiahnuť do stereotypu dňa, ale naopak, sústrediť sa na to najdôležitejšie, že je životu nebezpečné nechať v rozhorúčenom aute dieťa a aké to môže mať následky na psychiku príbuzných.„Zabudnúť dieťa v aute je ako zabudnúť na seba. Je indikátorom toho, že sme vlastne mimo reality, pohltení každodennými povinnosťami a starosťami. Doba, ktorú žijeme, je zložitá, vyžaduje najmä koncentráciu na seba samého. Dieťa žije v intimite svojich rodičov, ktorých považuje za múdre autority a bezhranične im dôveruje. Dieťa cíti, keď má autorita toho priveľa, nebude im chcieť pridávať, a tak zostane ticho trpieť,“ vysvetľuje psychológ. Rozhovory zverejnia postupne na sociálnej sieti v profile Polícia SR.Policajti po celom Slovensku budú rozdávať letáky, najmä na parkoviskách nákupných centier, kúpalísk či nemocníc. Rodičom odporúčajú, aby leták umiestnili na viditeľné miesto v aute, aby pri opúšťaní vozidla mali na očiach, že nemajú dieťa nechať samé v aute.„Ak rodičov zastihneme pri aute, spolu s letákom dostanú aj krátku prednášku o rizikách ponechania dieťaťa či psa v rozpálenom aute," priblížila Bárdyová. Poukázala na to, že v týchto mesiacoch môžu byť aj tri minúty v zatvorenom aute pre dieťa kritické a teplota sa môže vyšplhať aj nad 50 stupňov Celzia.V roku 2018 polícia v rámci kampane pripravila ukážku, ako správne a bezpečne rozbiť okno na aute, v ktorom ostalo zabudnuté dieťa. V roku 2019, ako pokračovanie kampane, pripravila ukážku poskytnutia prvej pomoci dieťaťu po vyslobodení z rozhorúčeného auta. Vlani sa zamerala aj na psy, ktoré tiež nie sú výnimkou a často ich ľudia nechávajú v aute.