Summit Bidena a Putina je prejavom zodpovednosti a je potrebné otvorene hovoriť o konfliktoch, myslí si Korčok

Treba pomenovať konflikty

Pozitívny moment diskusie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Stretnutie amerického prezidenta Vladimíra Putina 16. júna vo švajčiarskej Ženeve je prejavom zodpovednosti. Pre médiá to skonštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS ).Rokovanie lídrov považuje za dôležité najmä v situácii, keď sú vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými (USA) a Ruskou federáciou dlhodobo veľmi napäté.„Chcem povedať, že na tomto stretnutí nešlo o to, aby v tejto chvíli boli vyriešené všetky konfliktné veci. Išlo o to, aby obe strany vyložili karty na stôl a otvorene povedali tie veci, ktoré sú konfliktné. Tie treba pomenovať. Je to koniec koncov aj úloha diplomacie, ktorá je vždy lepšia ako odkazy eskalačného charakteru,“ povedal Korčok.Podľa slovenského ministra zahraničných vecí najviac rezonovala téma kyberbezpečnosti. „Obe strany sa dohodli, že identifikujú takzvanú kritickú infraštruktúru, ktorá sa nesmie stať predmetom kybernetických útokov , lebo na to dopláca celý svet,“ vysvetlil Korčok. Dôležitou témou bola podľa neho aj strategická kontrola zbraní.„Čo som rád, hovorili aj o mnohých regionálnych témach, ktoré zaujímajú aj Slovensko a kde máme jasné pozície. Ide napríklad o Rusko či Bielorusko. Ďalší pozitívny moment je to, kde tieto dve veľmoci spolu musia komunikovať, čiže v otázkach ako je Irak, Afganistan,“ pokračoval.Prejavom snahy o komunikáciu bola podľa ministra aj dohoda o návrate veľvyslancov na ich miesta. „To je taký minimálny krok. Keď tie vzťahy eskalovali, tak sa stiahli veľvyslanci, to nie je nikdy dobré pre vzťahy. Návrat veľvyslancov značí to, čo je najdôležitejším výsledkom tohto samitu. Snaha o priam dialóg a hovoriť o veciach tak, aby to prispelo k stabilite na celom svete,“ uzavrel Korčok.Ruského veľvyslanca Anatolija Antonova povolala Moskva z Washingtonu zhruba pred tromi mesiacmi, keď Biden označil Putina za vraha. Americký veľvyslanec John Sullivan opustil Moskvu pred približne dvoma mesiacmi po tom, ako Rusko naznačilo, aby sa vrátil do Washingtonu na konzultácie.