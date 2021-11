Polícia pátra po mužovi z Hlohovca, zobral si z bankomatu zabudnuté peniaze a odišiel (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Policajti hľadajú muža, ktorý by svojou výpoveďou mohol prispieť k objasneniu prípadu zabudnutých peňazí. Podľa trnavskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej vyšetrujú prípad, ktorý sa stal v Hlohovci na ulici Za Váhom, kde neznáma osoba zobrala z bankomatu finančnú hotovosť, ktorú si tam zabudol predchádzajúci klient.Policajti vec vyšetrujú ako prečin zatajenia veci. Páchateľ si tak podľa Antalovej síce prilepšil o 350 eur, hrozí mu však za to ročný pobyt vo väzení. Videozáznam s hľadaným mužom polícia zverejnila na Facebooku Polícia SR – Trnavský kraj. Informácie o hľadanom je možné poskytnúť na telefónne číslo 158 alebo súkromnou správou na Facebooku.Polícia zároveň upozorňuje, že peniaze nájdené v bankomate treba vždy odovzdať do najbližšej banky, alebo privolať na miesto hliadku polície.