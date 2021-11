Zamestnávatelia žiadajú od štátu jasné inštrukcie a funkčné schémy pomoci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia rešpektujú rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu , od štátu však žiadajú jasné inštrukcie o nariadenom testovaní zamestnancov a predstavenie funkčných schém pomoci na udržanie zamestnanosti a kompenzáciu strát.Vo zverejnenom stanovisku to konštatuje Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). „Úlohou zamestnávateľov je dosahovať zisk a vytvárať pracovné miesta, preto očakávame, že štát pomôže zamestnávateľom organizačne zabezpečiť testovanie tak, aby záťaž, ktorá z toho vyplýva, bola čo najmenšia," uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták.Zamestnávatelia zároveň upozorňujú, že napriek tomu, že niektoré podniky budú môcť aj od pondelka fungovať v relatívne bežnom režime, pre sektor gastra, hotelierstva, cestovného ruchu, obchodu a služieb to neplatí.„Činnosť mnohých mikro, malých a stredných podnikov v čiernych okresoch COVID automatu je už niekoľko týždňov veľmi obmedzená, gastro prevádzky v nich mohli jedine vydávať jedlo a nápoje so sebou, mnohé z nich však už týždne nemajú ani komu vydávať. Ďalšie sprísnenie opatrení a plošné uzatvorenie „neesenciálnych“ obchodov a služieb tak bude mať na tieto prevádzky veľmi negatívne dopady," upozornil Hošták.