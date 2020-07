Polícia po požiari v Katedrále svätého Petra a Pavla zadržala jedného podozrivého (foto+video)

Zatknutý muž vraj katedrálu zbožňuje

Požiar niekto založil úmyselne

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Po požiari, ktorý v sobotu zasiahol Katedrálu svätého Petra a Pavla vo francúzskom meste Nantes, zadržala polícia jedného z tamojších dobrovoľníkov. Muž, ktorý je utečenec z Rwandy, mal v piatok na starosti uzamknutie chrámu.Ako informuje spravodajský portál BBC, prokurátori si chcú vyjasniť nezrovnalosti v jeho harmonograme. Prokurátor Pierre Sennés zároveň varoval, že je "predčasné a unáhlené" robiť si závery o jeho role pri požiari.Duchovný z katedrály Jean-Charles Nowak sa pre denník Le Figaro vyjadril, že spomínaný muž, ktorý má zdravotné problémy a v Rwande "veľmi trpel", si plnil svoje povinnosti."Ani na sekundu neverím, že by podpálil katedrálu. To miesto zbožňuje," povedal Nowak. Podľa jeho slov si muž plánoval na miestnych úradoch predĺžiť víza.Požiar, ktorý je stále predmetom vyšetrovania, v sobotu hasilo zhruba 100 hasičov. Oheň zničil tamojší veľký organ a vitrážové okná, neporušil však hlavnú konštrukciu ani strechu katedrály. Sennés uviedol, že veria, že požiar je výsledok podpaľačstva. Vyšetrovatelia zistili, že oheň vypukol v katedrále na troch miestach.Požiar nie je v nantskej katedrále z 15. storočia prvý. Napríklad v roku 1972 oheň poškodil strechu chrámu. Tiež to nie je prvý požiar významnej sakrálnej pamiatky v krajine za ostatné roky. Vlani v apríli oheň zničil známu katedrálu Notre-Dame v Paríži.