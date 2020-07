Poplatky za výber peňazí z bankomatu v zahraničí môžu klienta nepríjemne prekvapiť

Výber hotovosti z bankomatu v zahraničí, kde sa platí eurom, môže stáť klienta podľa Finančného kompasu aj niekoľko eur. A v krajinách, kde sa platí inou menou, je poplatok v niektorých bankách dokonca až šesť eur. Ak niekto vo svojej banke využíva balík alebo účet, ktorý má vo svojom zložení platby kartou a výbery z bankomatov v zahraničí, oplatí sa mu podľa Finančného kompasu preveriť si, či má takúto službu zahrnutú v balíku. Niektoré banky majú zároveň zvýhodnené výbery z bankomatov rovnakej bankovej skupiny v zahraničí.

Poplatky je dobré si preveriť

„Keďže poplatky sa v bankách priebežne menia, preverte si pred cestou do zahraničia, koľko vás bude stáť výber z bankomatu či kontrola zostatku,“ radí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Zároveň je podľa neho dobré, ak si klient vezme so sebou na dovolenku dve platobné karty, ideálne od rôznych kartových spoločností. Základné pravidlo teda znie – všade, kde je to možné, plaťte radšej kartou. „Je to lacnejšie, ako vyberať hotovosť v miestnej mene z bankomatov,“ konštatuje hovorkyňa spoločnosti Home Credit pre Slovenskú a Českú republiku Linda Bilal. Avšak podľa Búlika by si dovolenkujúci mal vziať so sebou aj časť hotovosti v miestnej mene.

Pokiaľ niekto potrebuje hotovosť v miestnej mene, určite by ju v dovolenkovej destinácii nemal vyberať z bankomatov kreditnou kartou, ale vždy debetnou. „Zvyčajne totiž za výber hotovosti zaplatíte vysoký poplatok, a navyše sa na hotovostné transakcie pri väčšine kreditných kariet nevzťahuje bezúročné obdobie. V prípade, že chcete ušetriť na poplatkoch za výber, preferujte bankomaty vašej banky, respektíve skupiny, do ktorej patrí,“ pripomína Linda Bilal.

Pozor na prepočty

Ak klientovi v zahraničí pri výbere tamojšej hotovosti bankomat ponúkne možnosť použiť dynamický prepočet meny, teda priame zúčtovanie transakcie v eurách, väčšinou je podľa Bilal výhodnejšie si zvoliť z ponuky lokálnu menu, čiže vybrať peniaze bez tohto prepočtu. Transakcia by tak mala byť zúčtovaná kurzom kartovej spoločnosti, ktorý je spravidla lepší, ako ten, ktorý klientovi ponúkol bankomat.

A ako dopĺňa Búlik, dovolenku by Slováci nemali platiť úverom a mali by si dopriať taký oddych, na ktorý reálne majú. „Požičiavať si na dovolenku je nezmysel. Ak by ste dovolenku platili kreditnou kartou alebo prečerpaním účtu, ide o dve vôbec najdrahšie pôžičky s úrokom až k dvadsiatim percentám. Ale rovnako tak aj bezúčelový spotrebný úver je stále príliš drahý,“ uzatvára Búlik.