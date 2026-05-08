Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
Polícia počas akcie Roadpol v Prešovskom kraji odhalila viac než 120 priestupkov, vodiči najčastejšie prekračovali rýchlosť – FOTO
Takmer 400 vodičov skontrolovali policajti počas utorkovej dopravnej akcie Roadpol na diaľnici D1 a v Prešovskom kraji. Zistili pritom viac ako stovku priestupkov, najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Viac ako 100 priestupkov
Akcia sa konala v utorok 5. mája na odstavnej ploche diaľnice D1 medzi Košicami a Prešovom, na odstavnej ploche cesty I/15 v Holčíkovciach a na ďalších vytipovaných úsekoch okresného riaditeľstva v Prešove.
Zapojili sa do nej hliadky krajských dopravných inšpektorátov z Prešova a Košíc, príslušníci hraničnej a cudzineckej polície, ako aj zástupcovia inšpektorátov práce, colného úradu a regionálnej potravinovej správy.
Policajti skontrolovali celkovo 399 vodičov a zaznamenali 122 priestupkov. Najviac, až 45 prípadov, tvorilo prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti. Okrem toho odhalili 13 prípadov preťaženia vozidiel, 16 nedostatkov technického stavu, 12 porušení používania bezpečnostných pásov či šesť vodičov telefonujúcich za volantom. Evidovali aj päť prípadov nesprávneho predchádzania dva prípady nedania prednosti chodcovi.
Dychové skúšky boli negatívne
V rámci kontrol sa policajti zamerali aj na dodržiavanie sociálnej legislatívy v doprave, kde zistili šesť porušení z 32 kontrol. Pri troch kontrolách technického stavu odhalili dve porušenia, pričom dve ADR kontroly boli bez nedostatkov. Zo 40 meraní hmotnosti bolo 13 vozidiel preťažených.
Polícia zároveň zadržala štyri osvedčenia o evidencii a štyri tabuľky s evidenčným číslom. Pozitívnou správou podľa polície je, že všetkých 399 dychových skúšok na alkohol bolo negatívnych. „Kontroly na cestách budú pokračovať aj naďalej,“ avizovala polícia a vodičov vyzvala na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zodpovedné správanie na cestách.
Zdroj: SITA.sk - Polícia počas akcie Roadpol v Prešovskom kraji odhalila viac než 120 priestupkov, vodiči najčastejšie prekračovali rýchlosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
