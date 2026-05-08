|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ingrida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. mája 2026
Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou pokračuje druhou etapou – FOTO
Projekt realizuje Krajské múzeum v Prešove a financovaný je z eurofondov. Obnova barokového kaštieľa v Hanušovciach n/Topľou (okres Vranov n/Topľou) po troch rokoch opäť pokračuje.
Zdieľať
Obnova barokového kaštieľa v Hanušovciach n/Topľou (okres Vranov n/Topľou) po troch rokoch opäť pokračuje. Prešovský samosprávny kraj spustil druhú etapu rekonštrukcie historickej dominanty mesta za 2,3 milióna eur.
Rekonštrukcia sa zameria na sanáciu nosných konštrukcií, obnovu interiérov a sprístupnenie doteraz nevyužívaných podstrešných priestorov. Projekt realizuje Krajské múzeum v Prešove a financovaný je z eurofondov. Práce by mali trvať približne dva roky.
Prvá etapa
Kaštieľ z 18. storočia, ktorý bol sídlom rodu Dessewffyovci, prešiel prvou etapou obnovy v rokoch 2022 až 2023. Aktuálne práce nadväzujú na zlepšenie stavebno-technického stavu objektu a reagujú aj na poškodenia spôsobené zemetrasením spred viac ako dvoch rokov.
„Tieto práce musíme zrealizovať do troch mesiacov od prevzatia staveniska. Následne budeme pokračovať ďalšími časťami, teda obnovou kaštieľa na prvom a druhom nadzemnom podlaží, kde pôjde najmä o opravu povrchových vrstiev a reštaurátorské práce. Ďalšou časťou je úprava podkrovia vrátane klenieb, oceľových lávok, schodiska a vykurovania,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Betpres, s.r.o. Košice, ktorá práce realizuje, Roland Ďurko.
Sprístupnenie podkrovia a pochôdzne trasy
Súčasťou projektu bude aj sprístupnenie podkrovia verejnosti. Vzniknú pochôdzne trasy, upraví sa schodisko a pribudne oceľová lávka. Obnovou prejde aj strešná krytina vrátane typických zvoncovitých striech. „Cesta k obnove historických pamiatok nie je vždy jednoduchá a určite nie je otázkou mesiacov. Vyžaduje si totiž finančné prostriedky, špecializované remeselné postupy, reštaurátorský výskum, odborné znalosti, ako aj zdĺhavú prípravu a procesy verejného obstarávania,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Podľa riaditeľa Krajského múzea v Prešove Ľuboša Olejníka zrekonštruovaný kaštieľ umožní realizovať výstavy, stále expozície a robiť múzejnú a sprievodnú činnosť tak, aby sa kaštieľ stal najväčším lákadlom v regióne z pohľadu návštevnosti i rozvoja cestovného ruchu.
„Výhodou je, že disponujeme skutočne významným zbierkovým fondom a kvalitnými zbierkami, vďaka čomu má toto múzeum potenciál byť atraktívne pre všetky cieľové skupiny. Samozrejme, dnešná doba si žiada aj inovatívne prístupy a naším zámerom je sprístupniť bohatstvo tohto regiónu aj prostredníctvom nových, moderných technológií,“ zdôraznil Olejník.
Kaštieľ slúži múzejným účelom od roku 1976 a je súčasťou expozície Tripolitana. V jeho areáli sa nachádza aj archeopark, ktorý zostáva prístupný verejnosti aj počas rekonštrukčných prác. Celkové investície do obnovy objektu od roku 2017 presiahli 1,4 milióna eur.
Zdroj: SITA.sk - Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou pokračuje druhou etapou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Polícia počas akcie Roadpol v Prešovskom kraji odhalila viac než 120 priestupkov, vodiči najčastejšie prekračovali rýchlosť – FOTO
Slovensko nepodporí deklaráciu o pokroku v riadení migrácie na konferencii OSN