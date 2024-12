Polícia počas silvestrovských osláv posilní dohľad v uliciach, kontrolovať bude aj používanie zábavnej pyrotechniky

Ohňostroje a pyrotechnika

30.12.2024 (SITA.sk) - Polícia SR prijala viacero opatrení v súvislosti s oslavami konca roka na celom území Slovenska. Ako informuje hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek , počas silvestrovských osláv posilnia v uliciach policajný dohľad. „Dopravná aj poriadková polícia sa zamerajú na prevenciu a rýchle riešenie vzniknutých situácií," uviedol.V Bratislave a ďalších väčších mestách očakávajú vysokú účasť verejnosti na organizovaných podujatiach. Polícia v týchto lokalitách zosilní hliadky, najmä v miestach, kde sa bude konať sprievodný program a iné verejné oslavy. Policajti budú kontrolovať dodržiavanie verejného poriadku, ako aj pravidlá spojené s konzumáciou alkoholu a bezpečnosťou cestnej premávky. Vodičom pripomínajú, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu.„Ohňostroje a pyrotechnika patria k najatraktívnejším častiam osláv, no ich nesprávne používanie môže mať vážne dôsledky," upozorňuje polícia s tým, že na Slovensku je používanie pyrotechniky regulované Zákonom o výbušninách a pyrotechnike. Konkrétne obmedzenia stanovujú obce a mestá prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení (VZN) Polícia pripomína obyvateľom a návštevníkom Bratislavy, že v hlavnom meste platí celoročný zákaz používania väčšiny zábavnej pyrotechniky , a to vrátane osláv Silvestra a Nového roka. Tento zákaz sa vzťahuje na výrobky kategórie F2 a F3, teda bežne dostupnú pyrotechniku, ako sú petardy, rakety či ohňostroje. Povolené je výlučne používanie detskej zábavnej pyrotechniky kategórie F1 a scénickej pyrotechniky.Zákaz je súčasťou VZN hlavného mesta a jeho cieľom je chrániť obyvateľov, zvieratá a životné prostredie pred negatívnymi dôsledkami používania pyrotechniky. „Porušenie tohto zákazu môže byť riešené pokutou, pričom dohľad nad dodržiavaním pravidiel budú vykonávať štátni aj mestskí policajti," konštatuje polícia s tým, že zákaz platí celoročne a vzťahuje sa na všetky verejné priestranstvá. Za jeho porušenie môže byť priestupcovi uložená pokuta.Obdobné opatrenia prijali aj ďalšie mestá a obce na Slovensku, policajti preto odporúčajú zistiť, aké VZN platí v konkrétnej obci alebo meste. Tieto pravidlá sa môžu líšiť a určujú, či a kde je používanie pyrotechniky povolené.Polícia pri manipulácii s pyrotechnikou odporúča dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny uvedené na obale, nekupovať pyrotechniku z neoverených zdrojov a nepoužívať ju v blízkosti ľudí, zvierat, budov alebo stromov.Deti by pri používaní pyrotechniky mali byť vždy pod dohľadom dospelých. V prípade zlyhania pyrotechniky radia ju opätovne nezapaľovať a okamžite sa vzdialiť. „Silvester je príležitosťou na oslavy, no vždy pamätajme na svoju aj cudziu bezpečnosť. Ak budete svedkami nebezpečnej situácie alebo budete potrebovať pomoc, neváhajte kontaktovať políciu na čísle 158," dodáva polícia.