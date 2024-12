S čiernym igelitom na hlave prepadol večierku v Hlohovci. Policajti ho našli ponoreného vo Váhu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.12.2024 (SITA.sk) - Policajti chytili lupiča, ktorý v sobotu pred polnocou maskovaný čiernym igelitom lúpil vo večierke v Hlohovci. Po tom, ako vošiel dnu, sa zaháňal nožom a pýtal od zamestnankyne peniaze. Tá mu v obave o svoj život ukázala, kde sa nachádza pokladnica s tržbou. Lupič si ju vzal a utiekol preč.„Okamžite po tom, ako polícia prijala oznámenie o udalosti, boli na miesto vyslané viaceré policajné hliadky z Hlohovca, Leopoldova a trnavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky. Na miesto dorazili do pár minút a ihneď začali po mužovi pátrať. Aj vďaka náhodným okoloidúcim sa policajtom podarilo podozrivého nájsť, ako čupí do pol tela ponorený v rieke Váh,“ informovala o prípade trnavská polícia Policajti muža, ktorý počas úteku prišiel nielen o svoje maskovanie, ale aj o svoj lup, obmedzili na osobnej slobode. Následne sa policajtom podarilo vypátrať odcudzené peniaze, ako aj odhodený nôž. Počas vyšetrovania policajti zistili, že mladý lupič by mal mať na svedomí aj krádež z večierky, ktorá sa stala len deň predtým.Trnavská vyšetrovateľka obvinila 33-ročného muža zo zločinu lúpeže a prečinu krádeže. Zároveň spracovala podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. V zmysle zákona mu môže hroziť strata slobody až na 12 rokov. Muž sa dnes ráno postavil pred sudcu, ktorý sa s návrhom na väzobné stíhanie stotožnil.