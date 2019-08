Polícia: Pozor na neznáme čísla, ktoré volajú Slovákom najmä z Afriky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Polícia upozorňuje na neznáme čísla, ktoré Slovákom volajú z Afriky a iných krajín. Upozornila na to na svojom profile na sociálnej sieti. Na podozrivé čísla zo zahraničia, hlavne zo Stredoafrickej republiky, upozornili políciu obyvatelia krajiny.upozornila polícia. Ako doplnila, ak by sa niekto chcel so Slovákmi spojiť zo zahraničia, napríklad známy či vzdialená rodina, tak by poslali aj esemesku, keď hovor nezdvihnú.Polícia zároveň upozorňuje, že v prípade podvodných čísiel hrozí, že sa občanom navýši faktúra za telefonovanie o vysokú sumu.dodala polícia s tým, že by mali zároveň o týchto číslach upovedomiť aj svojho operátora. V prípade, že ak ani to nepomôže, treba to oznámiť polícii.