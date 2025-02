Polícia pre výbuch na Záhorí začala trestné stíhanie, pri vyšetrovaní podľa Kaliňáka pripadá do úvahy viacero verzií

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po prvotnom ošetrení boli podľa jej slov do bratislavských nemocníc transportovaní dvaja muži. Záchranári boli vyslaní na miesto na základe volania na tiesňovú linku 155 po 8:15. Mimoriadnu udalosť potvrdila na sociálnej sieti aj polícia, podľa ktorej boli na miesto vyslané hliadky Policajné zboru i iné záchranné zložky.



26.2.2025 (SITA.sk) -V súvislosti s mimoriadnou udalosťou, ktorá sa stala v stredu 25. februára krátko po 8:00 v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia . Informoval o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff Ako uviedla krátko po udalosti hovorkyňa záchranárov Danka Capáková , po výbuchu ošetrili dvoch mužov a vrtuľníkom ich transportovali do nemocnice. "Policajti sa objasňovaním presných príčin ako aj okolností, za ktorých došlo k tejto udalosti, intenzívne zaoberajú," uviedol Szeiff.Z dôvodu zachovania objektívnosti vyšetrovania a zabránenia jeho ohrozeniu bližšie informácie poskytnú až keď to procesná situácia umožní.Pri vyšetrovaní incidentu na Záhorí pripadá do úvahy viacero verzií. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) po stredajšom rokovaní vlády."Nepovedal by som, že húfnica vybuchla, ale zhorela. Veľmi dôležitá informácia, ktorú mám teraz, je, že nedošlo k výbuchu munície samotnej, pretože vtedy by asi boli obete na životoch," uviedol minister s tým, že došlo k zhoreniu bimodulárnej prachovej náplne, čo by samo osebe nebolo až tak devastačné, no na požiari sa následne podieľali aj palivové nádrže. Explózia bola menšieho rozmeru, vďaka tomu obaja účastníci incidentu prežili, a verím, že sú v dobrých rukách a že sa ich zdravotný stav zlepšuje," povedal Kaliňák a dodal, že tento incident berú veľmi vážne a budú skúmať, či došlo k technickému zlyhaniu samotných prachových náplní, k zlyhaniu zbraňového systému alebo jeho jednotlivých komponentov.Minister súčasne informoval, že k incidentu došlo pri skúškach, ktoré sa nazývajú aj tormentačné, keď sa munícia testuje na hranici únosnosti a s najväčšími tlakmi, ktoré majú zbraňové systémy zniesť. Ide teda o skúšku odolnosti."V tomto prípade to podrobné zlyhanie ukáže až samotné vyšetrovanie. Je tam niekoľko verzií, pre mňa je dôležité, aby sme do budúcna urobili také bezpečnostne opatrenia, aby aj v takýchto prípadoch nemohlo k takémuto niečomu dôjsť," doplnil minister a podotkol, že húfnice Zuzana majú aj možnosť diaľkovej streľby a bude sa zisťovať, prečo sa k nej v tomto prípade nepristúpilo. Súčasne sa bude zisťovať aj to, či sa mohla kvalita alebo vlastnosti prachovej náplne podieľať na incidente.