Polícia prehľadala Epsteinov byt v Paríži

Jeffrey Epstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. septembra (TASR) - Francúzska polícia prehľadala v Paríži v súvislosti s možnými obvineniami týkajúcimi sa znásilnenia, znásilnenia neplnoletých osôb do 15 rokov a sprisahania s cieľom spáchania trestných činov byt amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Pre agentúru DPA to v utorok potvrdila parížska prokuratúra s tým, že polícia prehľadala aj priestory modelingovej agentúry v ôsmom parížskom obvode.Epsteina našli mŕtveho 10. augusta v cele newyorskej väznice, kde čakal na súdny proces, v ktorom mu hrozilo 45 rokov väzenia. Najnovšie bol obvinený z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete. Podľa úradov spáchal samovraždu.Finančník mal väzby na množstvo bohatých ľudí v Spojených štátoch vrátane prezidenta Donalda Trumpa či bývalého prezidenta Billa Clintona.Parížska prokuratúra začala vyšetrovanie prípadov spojených s Epsteinom koncom augusta. Skúma, či došlo v tejto veci k spáchaniu nejakých trestných činov na území Francúzska, resp. či boli spáchané v zámorí francúzskymi štátnymi príslušníkmi alebo sa títo stali ich obeťami.Francúzska organizácia Innocence en Danger, ktorá bojuje proti zneužívaniu detí, v auguste tvrdila, že do prípadu vyšetrovaného v USA je zapletených aj niekoľko občanov Francúzska a ďalší boli obeťami siete obchodujúcej so ženami založenej Epsteinom a jeho komplicmi.Začiatkom septembra francúzska polícia zverejnila výzvu, aby sa prihlásili aj ďalší svedkovia, ktorí by chceli vypovedať v Epsteinovej kauze.