Vážsky most musia podoprieť, obchvat Komárna už pripravujú

Komárno 24. septembra (TASR) – Vážsky most v Komárne bude musieť byť pre zabezpečenie kamiónovej dopravy podopretý. Obchvat mesta v súvislosti s výstavbou nového mosta na Dunaji je už pripravovaný, termín jeho odovzdania je však zatiaľ nejasný, povedal v utorok v Komárne minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).informoval Érsek.Dodal, že cestári vyfrézovali vrchnú vrstvu, aby tlaky na most postavený pred 64 rokmi boli menšie, ale to je iba dočasné riešenie.konštatoval s poznámkou, že zákazka na celkovú rekonštrukciu mosta by mohla byť vyhlásená v druhej polovici roka 2020 po získaní potrebných povolení.Podľa riaditeľa Slovenskej správy ciest Romana Žemberu Vážsky most i menší most pred ním je vo veľmi zlom stave, čo potvrdila aj diagnostika. Bude čo najskôr podopretý, rovnako ako to už urobili v prípade menšieho mosta pred ním smerom do mesta.dodal minister.Odkloniť tranzitnú dopravu z Komárna má plánovaný vyše sedemkilometrový obchvat mesta, ktorý je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Ďalšími míľnikmi prípravy tejto stavby sú spracovanie dokumentácie pre územné a stavebné rozhodnutie, získanie potrebných povolení a vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa. Érsek ale odmietol povedať, kedy by obchvat mohol byť hotový, pretože proti trase obchvatu protestovala bližšie nešpecifikovaná organizácia, čo môže celý proces projektovania ovplyvniť.Stavba je súčasťou plánovanej trasy cesty I/64 Komárno - hranica - Nitra s pripojením na rýchlostnú cestu R1. Výsledkom by malo byť zlepšenie dopravnej situácie medzi Komárnom a Nitrou.zdôraznil Érsek.