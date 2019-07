Polícia prehľadáva sídlo Renaultu v súvislosti s vyšetrovaním Ghosna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. júla (TASR) - Francúzska polícia prehľadáva sídlo automobilky Renault v Boulogne-Billancourte. Podľa zdroja zo súdu to súvisí s prebiehajúcim vyšetrovaním bývalého šéfa firmy Carlosa Ghosna a využitím Versailles na jeho svadobnú hostinu v roku 2016.Aj časopis L'Express v stredu informoval o razii v súvislosti s Ghosnom, ktorý čelí obvineniam z finančných machinácií. Ghosn to poprel.L'Express dodal, že francúzske úrady preverujú svadobnú hostinu, ktorá sa konala vo Versailles v roku 2016 a súdny zdroj to potvrdil.Aj samotný Renault na otázky novinárov uviedol, že polícia prehľadáva jeho priestory, ale odmietol komentovať predmet pátrania.Začiatkom tohto roka automobilka Renault oznámila, že našla dôkazy o tom, že zaplatila časť nákladov na svadbu Ghosna a dodala, že sa obráti na prokuratúru.Opulentná svadobná hostina Ghosna vo Versailles už predtým vyvolala veľkú pozornosť, okrem iného aj pre tematické kostýmy v štýle Marie Antoinetty.