Vzdelávací program sprístupnil svet podnikania 2361 deťom z celej SR

Bratislava 3. júla (TASR) – Základy podnikania si počas posledného školského roka mohlo osvojiť 2361 detí zo 117 tried z celého Slovenska. Žiaci sa zapojili do štvrtého ročníka vzdelávacieho programu JA Základy podnikania, určeného pre žiakov piateho a šiesteho ročníka základných škôl.Deti sa hravou formou oboznámili so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti.ozrejmil Peter Kalčevský, programový riaditeľ neziskovej organizácie Junior Achievement (JA) Slovensko, ktorá so spoločnosťou MetLife kurzy organizuje.Zuzana Žgančíková, jedna zo sto dobrovoľníkov, ktorí sa na organizácii vzdelávania podieľali, oceňuje najmä prepojenie medzi teóriou a praxou. "uviedla zástupkyňa spoločnosti MetLife, ktorá projekt zaraďuje do programu dlhodobej globálnej stratégie v oblasti filantropie.