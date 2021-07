Polícia pri zabezpečovaní protestu pred parlamentom zlyhala, Pčolinský žiada vysvetlenie od Kovaříka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia pri zabezpečovaní protestu pred budovou parlamentu zlyhala, keďže o ňom vedela dopredu. Myslí si to predseda poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský , ktorý to v piatok 23. júla povedal médiám. Policajný prezident Peter Kovařík by mal podľa jeho slov vzniknutú situáciu vysvetliť.Pred budovou Národnej rady SR v piatok od rána protestuje dav ľudí. Protestujúci sa dostali až pred vstup do parlamentu, ktorý strážia bezpečnostné zložky. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu. Zranená mala byť aj policajtka. Bezpečnostným zložkám pomáhajú i ťažkoodenci.