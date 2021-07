Heger rozumie ľuďom unaveným z pandémie a opatrení, demonštrácie však majú byť pokojné

Robia všetko, aby chránili životy

Policajti použili aj slzný plyn

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 - Súčasťou demokracie je aj právo vyjadriť svoj názor. Dôležité však je, aby demonštrácie prebiehali pokojne. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽaNO). Reagoval tak na piatkový protest pred budovou Národnej rady SR (NR SR).Podotkol, že je neprípustný akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom. Jeho stanovisko poskytla hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková.„Rozumiem, že ľudia sú už z pandémie unavení a nikomu z nás nie sú opatrenia príjemné. Avšak robíme ich preto, aby sme chránili životy všetkých občanov Slovenska. Aj tých protestujúcich," dodal Heger.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na sociálnej sieti napísalo, že opozičným politikom aj na piatkovom proteste ide o podporu násilia a agresivity, neúctu k ľudským životom a vytĺkanie politických bodov z boja o zdravie a životy ľudí.„Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania je ústavou garantované právo každého. Kým sú opačné názory vyjadrené len slovami a nie fyzickými útokmi, je to v poriadku. No nesmie nám byť jedno, keď skupina povzbudzovaná Blahom a Kotlebom napáda policajtov či novinárov a bráni zamestnancom NR SR vykonávať svoju prácu," doplnilo OĽaNO.Pred budovou NR SR v piatok od rána protestuje dav ľudí. Protestujúci sa dostali až pred vstup do parlamentu, ktorý strážia bezpečnostné zložky. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu. Zranená mala byť aj policajtka. Bezpečnostným zložkám pomáhajú aj ťažkoodenci.