Polícia registruje na Slovensku od začiatku roka dvetisíc prípadov porušenia zákazu vychádzania

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku roka 2021 eviduje polícia 2-tisíc prípadovzákazu vychádzania. Zbor o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že za rovnaké obdobie zistili 1 900 prípadovpovinnosti nosiť rúško.V 540 prípadoch zaznamenali policajtilekárom stanovenej karantény a v 47 prípadochzákazu otvorenia prevádzok.Policajti v tejto súvislosti pripomínajú, že zaprotiepidemických opatrení je možné v blokovom konaní uložiť pokutu do tisíc eur a v správnom konaní do 1 659 eur.Zároveň vyzývajú ľudí k ohľaduplnosti, aby neprispievali k negatívnemu stavu v krajine nezodpovedným prístupom.„Prvoradé by malo byť striktné dodržiavanie všetkých, vládou prijatých, opatrení v boji proti pandémii. Iba spolu a zodpovedne môžeme zvládnuť tento boj,“ doplnila polícia.Policajti budú od stredy 27. januára do 7. februára kontrolovať certifikáty o podstúpení testu na COVID-19. Občania sa okrem negatívneho PCR alebo antigénového testu môžu preukázať aj potvrdením o prekonaní ochorenia.