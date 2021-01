Medzinárodný očkovací preukaz nie je novinkou a existuje už roky, pripomína konšpirátorom polícia

očkovací

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodnýpreukaz existuje už roky. V profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti to polícia pripomína s tým, že takýto preukaz je potrebný v prípadoch cestovania do krajiny, ktorá si vstup na svoje územie podmieňuje vakcináciou prichádzajúcej osoby proti určitému ochoreniu.Polícia tak reaguje na konšpiračné teórie, ktoré medializovali informácie o tom, že cestovanie medzi krajinami Európskej únie (EÚ) možno bude podmienené vakcináciou proti ochoreniu COVID-19. Diskutovať o tom mali lídri členských krajín EÚ.Konšpirátori podľa polície uvádzajú, že pohyb medzi krajinami bude pre nezaočkovaných obmedzený až nemožný, a teda dôjde k obmedzeniu ich slobody pohybu a k zrušeniu schengenu alebo o tom, že „podmieňovanie cestovania s ‚papierikom‘ je ďalším príkladom svetovlády, nadvlády jednotlivcov, bohatých miliardárov, farma spoločností a ďalších osôb a inštitúcií“.Ako príklad povinného očkovania pred vstupom do krajiny uvádza polícia cestovanie do Mali alebo Francúzskej Guyany, pri ktorom musí byť prichádzajúci zaočkovaný proti žltej zimnici.„Keďže celý svet čelí ochoreniu COVID-19, je možné, že viacero krajín podmieni vstup na svoje územie očkovaním proti tomuto vírusu a COVID-19 sa tak zaradí vedľa dlhodobo známych chorôb do kolóniekpreukazu. Nepôjde o nič nové, svet sa iba prispôsobí novej situácii,“ uzavrela polícia.