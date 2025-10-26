Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. októbra 2025

Polícia riešila tragický nález v Bratislave, v záhradnom dome Pri Bielom kríži objavili mŕtveho muža


Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III boli v sobotu po 16:30 k prevereniu oznámenia o náleze tela ...



26.10.2025 (SITA.sk) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III boli v sobotu po 16:30 k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, privolaná hliadka na mieste zistila, že sa jedná o osobu mužského pohlavia. Na mieste vykonali procesné úkony. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.


Zdroj: SITA.sk - Polícia riešila tragický nález v Bratislave, v záhradnom dome Pri Bielom kríži objavili mŕtveho muža © SITA Všetky práva vyhradené.

