 24hod.sk    Z domova

26. októbra 2025

Fico priznal nátlakovú politiku na pôde Európskej únie, pucipajtáši z opozície by dokázali zahlasovať len za nezmysly – VIDEO


Premiér Robert Fico nesúhlasí s kritikou slovenskej opozície o jeho "vydieraniach" pri schvaľovaní sankcií ...



serbia_slovakia_44470 676x451 26.10.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico nesúhlasí s kritikou slovenskej opozície o jeho "vydieraniach" pri schvaľovaní sankcií voči Rusku. Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok povedal, že Slovensko stratilo hlas a akýkoľvek vplyv za európskym aj aliančným stolom a naším jediným nástrojom je vydieranie a blokovanie.


"Ja sa tu nebudem pred nejakým Korčkom vyviňovať ani pred Šimečkom, pretože keby som počas vládnutia dal Korčokovi kyticu červených ruží a poslal by som ho do Moskvy zablahoželať, tak klope na dvere štyri dni a aj tam bude prespávať pred dverami. Nemám rád týchto bezcharakterných chlapcov a dievčatá – kam vietor, tam plášť. Ale nech nerozprávajú, že my nedosahujeme žiadne výsledky na pôde Európskej únie," zdôraznil Fico s tým, že len vďaka jeho nátlakovej politike pri schvaľovaní sankcií voči Rusku má napríklad prísť Európska komisia do konca roka so závermi, čo ideme robiť s vysokými cenami elektrickej energie.

Taktiež vďaka "vydieraniu" sa mu napríklad podarilo zabezpečiť preplatenie energopomoci či zaoberať sa budúcnosťou automobilového a oceliarskeho priemyslu v Európe. "Čiže my doručujeme výsledky. Títo pucipajtáši dokážu akurát tak zahlasovať za nezmysly, ako sú emisné povolenky pre domácnosti. Áno, je to nátlaková politika cez sankčné balíky. Ale inak by sme nedosiahli nič. Tak nech mi títo pucipajtáši nehovoria, že by to tam tak či tak bolo (v záveroch Rady EÚ, poznámka SITA). Nič by tam nebolo," konštatoval Fico.


Zdroj: SITA.sk - Fico priznal nátlakovú politiku na pôde Európskej únie, pucipajtáši z opozície by dokázali zahlasovať len za nezmysly – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

