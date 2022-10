Polícia rozbieha kampaň zameranú na vodičov, má odstrašiť od jazdy pod vplyvom alkoholu

Ministerstvo vnútra spustilo kampaň s názvom Alkohol za volantom môže zabíjať, zameranú na vodičov, ktorým nepríde nebezpečné sadnúť si za volant pod vplyvom alkoholu.

Hlavnými heslami kampane je - Všetci sa chceme vrátiť domov živí a zdraví a Šoférujú iba triezvi. Informoval o tom na tlačovej besede minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Alkohol za volantom

Dopravné nehody

Chodci a cyklisti

27.10.2022 (Webnoviny.sk) -Za posledné obdobie sa zvýšil počet dopravných nehôd pre alkohol za volantom. Preto ministerstvo spúšťa informačnú kampaň v spolupráci s asociáciou palivového priemyslu a obchodu, ktorá združuje siete čerpacích staníc.Kampaň bude vo forme videí, ktoré sa budú zobrazovať na čerpacích staniciach, ale aj na sociálnych sieťach. Kampaň má vyvolať vo vodičoch pocit, že alkohol naozaj za volant nepatrí.Do konca roka bude spustená v celom mediálnom priestore aj v rámci plateného priestoru. „Nechceme chodiť po uliciach, šoférovať autá a byť ohrození niekým, kto si sadne za volant pod vplyvom alkoholu," upresnil minister.Polícia za uplynulé mesiace zaznamenala viac než 9-tisíc dopravných nehôd a viac než tisíc z nich tvoria nehody pod vplyvom alkoholu. Celkovo 12 percent z celkových nehôd spôsobili vodiči, ktorí boli pod vplyvom alkoholu.Na kampaň budú nadväzovať aj ďalšie opatrenia v podobe úpravy zákonov, ako zákon o cestnej premávke či priestupkový zákon. Ministerstvo bude presadzovať bodový systém, keď šoféri za spáchanie dopravných priestupkov dostanú body a po dosiahnutí konkrétneho čísla budú musieť absolvovať skúšky alebo psychotesty.Dokonca komunikujú aj s Ministerstvom spravodlivosti SR , či je možné zahrnúť do legislatívy resp. do trestného poriadku či trestného zákona „zhabanie vozidla“ ako jeden zo spôsobov sankcie. Ministerstvo vnútra bude navrhovať aj zmenu v prekročení maximálnej rýchlosti v obci, kde je teraz limit 50 km za hodinu, na 30 km za hodinu.Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR Tomáš Vrábeľ priblížil aktuálnu akciu, ktorá sa začne od 28. októbra a bude prebiehať do 2. novembra.Uviedol, že bude zahŕňať častejšie kontroly vodičov, práve pre nadchádzajúce sviatky. Polícia apeluje aj na chodcov a cyklistov, aby boli viditeľní a vodiči ich včas zahliadli.Po skončení akcie „Dušičky“ pokračuje polícia do ďalšej akcie s názvom „Sito“, ktorá bude zameraná na zisťovanie požitia alkoholu vodičov motorových ale aj nemotorových vozidiel a taktiež na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti a nebezpečnú jazdu.