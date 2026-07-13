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 24hod.sk    Šport

13. júla 2026

Tréner Nórska bol sedem minút klinicky mŕtvy a teraz doviedol zverencov k historickému výsledku na MS. Toto je obdivuhodný príbeh Solbakkena – VIDEO


Tagy: Kariéra MS vo futbale 2026 príbeh Tréner Úspechy

Ukázalo sa, že Solbakken sa narodil so srdcovou vadou. S futbalovou kariérou bol však koniec, dal si zaviesť kardiostimulátor. Nórsky futbalový tréner Stale Solbakken doviedol svojich zverencov až do ...



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brazil_norway_wcup_soccer_53621 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Ukázalo sa, že Solbakken sa narodil so srdcovou vadou. S futbalovou kariérou bol však koniec, dal si zaviesť kardiostimulátor.


Nórsky futbalový tréner Stale Solbakken doviedol svojich zverencov až do štvrťfinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Zopakoval si tak svetový šampionát, keďže si na "mundiale" zahral aj ako hráč.

Nie každý však vie o jeho ceste, ktorá sa ani nemusela ďalej písať. V roku 2001 sa jeho život diametrálne zmenil po tom, čo na tréningu dostal infarkt a bol sedem minút klinicky mŕtvy.

Mal vtedy iba 33 rokov. Zachránil ho zásah tímového lekára Franka Odgaarda, ktorý mu masíroval srdce. Neskôr ho previezli do nemocnice, kde bol 26 hodín v bezvedomí.

Plánovala mu pohreb


"Bol to dramatický zážitok, ale pre moju rodinu to bolo oveľa horšie ako pre mňa, pretože som nič necítil. Bolo to jednoducho, akoby zhasli svetlá," povedal aktuálne 58-ročný kouč, ktorý si v inkriminovanom momente obliekal dres FC Kodaň.

"Moji rodičia okamžite odleteli do Dánska. Povedali mi, že v lietadle moja mama začala plánovať môj pohreb. Najprv sa obávali, či prežijem, a potom, či sa mi nepoškodí mozog. To boli myšlienky, ktoré trápili moju rodinu a spoluhráčov, ktorí boli svedkami toho, ako som sa zrútil, zomrel a bol vrátený späť do života," uviedol ďalej.

Ukázalo sa, že Solbakken sa narodil so srdcovou vadou. S futbalovou kariérou bol však koniec, dal si zaviesť kardiostimulátor. Až vtedy si uvedomil správne hodnoty života.


V Anglicku sa neosvedčil


Presunul sa k trénerstvu a po práci s nórskym tímom do 18 rokov sa dostal do klubového kolotoča. Časom sa dostal aj do Kodane, kde pôsobil aj ako hráč.

V prvom roku vo funkcii vyhral dánsky ligový titul, predtým spôsobil niekoľko šokujúcich víťazstiev v Lige majstrov (zdolal Manchester United aj Ajax) a potom získal ďalšie štyri národné tituly, než neúspešne skúsil šťastie v Nemecku s FC Kolín nad Rýnom.

Po nevydarenom ročníku sa presunul len na polrok do Wolverhamptonu Wanderers. Mnohí to pripisovali tomu, že sa v Anglicku nikdy neusadil a každý druhý víkend cestoval do Nórska za rodinou.

Posledná šanca


Reputáciu si obnovil v jeho srdcovom klube - FC Kodaň. Počas sedemročného pôsobenia (celkovo tam bol až dlhých 12 rokov) sa stal najúspešnejším kormidelníkom dánskeho tímu.

Po ukončení misie sa vrátil domov a už vtedy ho označovali ako budúceho trénera národného tímu, čo sa onedlho aj stalo skutočnosťou. V reprezentácii si zahral aj na MS 1998 a na Eure 2000.

Ako kouč sa so Severanmi nedostal na európsky šampionát v roku 2024 ani na MS 2022, no v tíme pôsobili perspektívni hráči ako Erling Haaland a Martin Ødegaard. Preto povedal, že ak nedostane Nórsko na "mundial" v roku 2026, tak rezignuje.

Skvelá kvalifikácia aj MS


Roky investícií do výchovy najlepších talentov krajiny v Landslagsskolen s dôrazom na kolektívny rozvoj a vytváranie cesty až do národného tímu, sa začali vyplácať.

Solbakken pomohol vytvoriť prísnu tímovú kultúru, v ktorej všetci ťahali rovnakým smerom. Prinieslo to ovocie, keď v kvalifikácii nestratili ani bod, zvíťazili osemkrát, strelili 37 gólov, z toho Haaland až 16, a dvakrát rozobrali aj Taliansko.

Nórsko predtým vyhralo na veľkých turnajoch iba tri zápasy. Na aktuálnom šampionáte pridali ďalšie štyri triumfy. Stopku im po kontroverzných rozhodnutiach vystavili Angličania, ktorí si v semifinále zahrajú proti Argentíne.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Nórska bol sedem minút klinicky mŕtvy a teraz doviedol zverencov k historickému výsledku na MS. Toto je obdivuhodný príbeh Solbakkena – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra MS vo futbale 2026 príbeh Tréner Úspechy
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