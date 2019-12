Polícia sa zaoberá výrokmi poslancov v súvislosti s vyjadreniami Fica

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 9. decembra (TASR) - Polícia sa zaoberá výrokmi poslancov Smeru-SD, ktorí minulý týždeň povedali, že súhlasia s vyjadreniami predsedu strany Roberta Fica, za ktoré je obvinený. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.odpovedal Slivka na otázku TASR, či sa zaoberajú výrokmi poslancov, ktoré odzneli na štvrtkovej (5. 12.) tlačovej konferencii. Poslanci Smeru-SD na nej uviedli, že súhlasia s tým, čo Fico povedal. Rovnako sa vyjadrili aj na profile strany na sociálnej sieti, kde uviedli, že za Ficom stoja, pretože si myslia to isté.Vyšetrovateľ NAKA obvinil Fica pre jeho výroky o odsúdení exposlanca ĽSNS Milana Mazureka za jeho vyjadrenia o Rómoch.Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.Poslanci Smeru-SD iniciovali zvolanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý sa bude zaoberať okolnosťami obvinenia Fica. Výbor zasadne v utorok (10. 12.).