V gabčíkovskej plavebnej komore začali s injektážou podložia

Na archívnej snímke plavebná komora na vodnom diele Gabčíkovo. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 9. decembra (TASR) - Pracovníci spoločnosti Zakladanie stavieb začali s prácami na injektáži podložia v kanáloch pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo (VDG). Opravy by mali spevniť podložie, z ktorého sa počas 30 rokov prevádzky vyplavili drobné častice štrku. V plavebnej komore by mali počas nasledujúcich mesiacov do dva metre hrubého železobetónového dna vyvŕtať spolu 250 otvorov. Informovala o tom v pondelok agentúra Key Communications, mediálny zástupca českej spoločnosti Metrostav, ktorá opravu komôr realizuje.Injektáž sa uskutoční po vyhodnotení vhodnosti injektážnej hmoty v skúšobných poliach a potrvá do apríla 2020.uviedol Radek Liška, projektový manažér Metrostavu. V podloží pravej stavebnej komory VDG sa počíta s 250 vrtmi, pričom plánujú realizáciu približne štyroch vrtov denne.Opravy pokračujú aj v ďalších častiach vodného diela. Do konca roka budú hotové aj demontáže potrubných rozvodov a strojovní hydraulického systému. Metrostav aktuálne ukončuje rokovania s dodávateľom nových hydraulických agregátov a valcov, ktoré sa budú vyrábať v Holandsku.Pracovníci Metrostavu so špecializáciou na oceľové konštrukcie už podľa Lišku takmer dokončili prvý diel dolných oceľových vrát plavebnej komory. Vráta sa vyrábajú v halách Metrostavu v Horných Počerniciach neďaleko Prahy.spresnil Liška.