Polícia skontrolovala viac ako 1 300 vozidiel na hraniciach s Maďarskom, cieľom bolo odhaľovanie nelegálnej migrácie

18.10.2024 (SITA.sk) - Na šiestich bývalých hraničných priechodoch Slovenska s Maďarskom, alebo v ich blízkosti, skontrolovali vo štvrtok 17. októbra od 6:00 do 16:00 viac ako 1 300 vozidiel a takmer 1 800 osôb.Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Zuzana Hrabovská s tým, že počas kontrol bol zadržaný a predvedený jeden štátny príslušník tretej krajiny, ktorý mal uložený zákaz vstupu do krajín schengenského priestoru. Kontrola bola vykonaná na vstupe na územie SR od Bratislavy po Štúrovo.„Do akcie bolo priamo na kontrolných miestach nasadených 31 policajtov. Policajti z útvarov Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ boli v rámci prijatých opatrení pripravení na výkon potrebných úkonov, v súlade s príslušnými zákonmi, v prípade záchytu nelegálnych migrantov a prevádzačov," popísala hovorkyňa a dodala, že cieľom kontrol bolo odhaľovanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na územie členských štátov EÚ vstúpili a zdržiavajú sa tam neoprávnene.„Počas akcie policajti kontrolovali vytipované dopravné prostriedky - hlavne dodávky, iné menšie nákladné vozidlá a v dôvodnom prípade aj ostatné vozidlá, v ktorých by mohli byť prepravovaní nelegálni migranti. Pri kontrolách policajti dbali na to, aby sa obmedzovala plynulosť cezhraničnej premávky len v minimálnom nevyhnutnom rozsahu," objasnila Hrabovská.Policajti počas akcie skontrolovali 1329 dopravných prostriedkov a 1779 osôb. V tomto roku policajti za obdobie do 13. októbra v rámci sekundárnej nelegálnej migrácie, ktorou sa myslí tranzitná pozemná migrácia na západobalkánskej trase, zadržali 30 nelegálnych migrantov. Za rovnaké obdobie v roku 2023 policajti zadržali 43 008 nelegálnych migrantov.