Polícia sprísňuje kontroly zákazu vychádzania, overia si vás na cestách i pri nákupných centrách

Častejšie kontroly na cestách

Sankcie budú rozdávať i naďalej

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia od stredy 3. februára spúšťa ešte prísnejšie kontroly na dodržiavanie pandemických opatrení, predovšetkým zákazu vychádzania. Ako ďalej informovala hovorkyňa prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová , kontroly potrvajú zatiaľ do pondelka 8. februára, následne budú policajti postupovať podľa vývoja situácie.Policajti sa podľa hovorkyne zamerajú na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, potraviny, drogérie, zásielkovne alebo odberné miesta. „Tieto kontroly vykonajú príslušníci služby poriadkovej polície, služby dopravnej polície a služby železničnej polície,” povedala Bárdyová.Dopravní policajti sa zároveň podľa nej zamerajú na intenzívnejšie náhodné kontroly dodržiavania zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch, teda diaľniciach a cestách I. a II. triedy. Policajti budú aj naďalej kontrolovať povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení alebo obmedzené fungovanie prevádzok.Policajti zdôrazňujú, že v prípade nevyhnutnosti opustiť domov, napríklad pri ceste do zamestnania, je potrebné zabezpečiť si potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný hodnoverný dokument, ktorým sa dá nutnosť cesty preukázať.„Aktuálne platí, že ak policajti preverujú oprávnenosť zo zákazu vychádzania a certifikát, potvrdenie, SMS správu či email, porovnávajú ju s osobnými údajmi konkrétnej osoby. Preto je potrebné mať pri sebe aj občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,” povedala Bárdyová.Polícia od začiatku tohto roku riešila 1 821 prípadov podozrenia z porušenia lekárom stanovenej karantény, pričom 635 osôb toto opatrenie naozaj porušilo. Takisto preverovala 4 904 prípadov podozrenia z porušenia zákazu otvorenia prevádzok, v tomto prípade sa to potvrdilo v 56 prípadoch.V 2 878 prípadoch odhalili policajti osoby, ktoré nepoužívali rúško ani iné prekrytie nosa a úst. V 3 679 prípadoch zase odhalili porušenie zákazu vychádzania. Bárdyová v tejto súvislosti doplnila, že v prípade zistenia porušení rieši polícia každý prípad individuálne. „Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do tisíc eur a v správnom konaní do 1 659 eur,” dodala hovorkyňa.