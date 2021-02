Bratislava sa pripravuje na víkendové testovanie. Vallo vyzýva ľudí, aby začali chodiť skôr

Nápor ľudí môže byť veľký

Odberové miesta aj v autobusoch

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava sa na základe stredajšieho vyhlásenia vlády SR pripravuje na víkendové plošné testovanie.„Zo zverejnených informácií na dnešnej tlačovej konferencii vlády je zrejmé, že pohyb do práce alebo do prírody bude aj naďalej podmienený sedemdňovým negatívnym antigénovým testom. Kapacita existujúcich trvalých mobilných odberových miest (MOM) však ešte stále nestačí na pohodlné otestovanie všetkých obyvateľov, a preto už v tejto chvíli začíname s prípravami víkendového plošného testovania," uviedol na sociálnej sieti primátor Matúš Vallo. Nápor ľudí na testy môže byť podľa primátora veľký a prispeje k nemu aj otvorenie škôl, kde tiež bude potrebný negatívny test žiakov, resp. rodičov.„Preto vás chceme požiadať, aby sme si záujem o testovanie rozložili v čase. Ak máte možnosť, už teraz využite niektorú z existujúcich MOM a urobte si test ešte pred víkendom," vyzval obyvateľov Vallo a dodal, že k existujúcim trvalým MOM majú v nasledujúcich dňoch pribudnúť ďalšie, ktoré aktuálne čakajú na podpis zmluvy s ministerstvom zdravotníctva.„V konečnom dôsledku by tak v Bratislave malo byť počas celého týždňa dostatok trvalých MOM na pravidelné pretestovanie minimálne pre 100-tisíc obyvateľov týždenne," doplnil.„Magistrát aj teraz zriadi odberové miesta vo vozidlách MHD s osvedčeným rezervačným systémom. Počet týchto miest budeme navyšovať podľa záujmu, prvých 5-tisíc voľných slotov na testovanie zverejníme už dnes na covid.bratislava.sk," uzavrel.