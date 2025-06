Polícia spúšťa letnú preventívnu kampaň „Nezabudni na mňa v aute“, život detí i zvierat je ohrozený – VIDEO

Tento rok evidovali už dva prípady

30.6.2025 (SITA.sk) - Polícia aj toto leto spúšťa preventívnu kampaň s názvom „Nezabudni na mňa v aute“. Táto kampaň bola po prvý raz predstavená v roku 2018 ako reakcia na prípady ponechania detí a zvierat v rozpálených vozidlách.Jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikách, ktoré so sebou prináša nezodpovedné správanie sa vodičov v horúčavách, a predchádzať tak tragickým následkom.V minulom roku evidoval Policajný zbor šesť prípadov, v ktorých bolo dieťa alebo zviera ponechané v motorovom vozidle počas horúceho počasia. Všetky tieto prípady sa, našťastie, zaobišli bez tragických následkov. V tomto roku boli zatiaľ zaznamenané dva takéto prípady, ktoré sa takisto skončili bez ujmy na zdraví.„Polícia bude počas leta v rámci výkonu služby venovať zvýšenú pozornosť parkoviskám pri nákupných centrách, kúpaliskách a ďalších rekreačných lokalitách, kde môže dôjsť k podobným situáciám. Policajti budú kontrolovať odstavené vozidlá, poskytovať informačné materiály a informovať verejnosť priamo v teréne,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Preventívne aktivity budú prebiehať nielen v teréne, ale aj prostredníctvom oficiálnych profilov polície na sociálnych sieťach.Policajný zbor zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby nenechávali deti ani zvieratá vo vozidle, a to ani na krátky čas. Teplota v interiéri auta môže v priebehu niekoľkých minút vystúpiť na extrémne hodnoty a ohroziť život a zdravie zraniteľných osôb alebo zvierat.V prípade, že si niekto všimne dieťa alebo zviera ponechané v rozpálenom aute, je potrebné ihneď kontaktovať políciu na linke 158. Ak je bezprostredne ohrozený život, má každý občan právo konať a zasiahnuť.„Ako praktickú prevenciu odporúčame vodičom, aby si pri preprave dieťaťa položili mobilný telefón, peňaženku alebo inú osobnú vec na zadné sedadlo. Tento jednoduchý krok môže pomôcť predísť situácii, kedy by vodič dieťa v zadnej časti vozidla prehliadol,“ radí polícia. Kampaň bude pokračovať až do konca letného obdobia.