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26. októbra 2026
Polícia spúšťa preventívnu kampaň „Nie som tieň“, upozorňuje na používanie reflexných prvkov
Kampaň prinesie sériu bannerov s fiktívnymi príbehmi inšpirovanými tragickými dopravnými nehodami. Skoršie stmievanie a znížená viditeľnosť spojené s jesenným obdobím zvyšujú riziko dopravných ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Kampaň prinesie sériu bannerov s fiktívnymi príbehmi inšpirovanými tragickými dopravnými nehodami.
Skoršie stmievanie a znížená viditeľnosť spojené s jesenným obdobím zvyšujú riziko dopravných nehôd, najmä v prípade chodcov. Policajný zbor preto spúšťa preventívnu kampaň „Nie som tieň“.
Ako v tejto súvislosti informovalo policajné prezídium, kampaň má upozorniť na význam používania reflexných prvkov a zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách. Kampaň prinesie sériu bannerov s fiktívnymi príbehmi inšpirovanými tragickými dopravnými nehodami, edukačné materiály a video, ktoré na dôležitosť viditeľnosti upozorní odľahčenou formou.
„Policajti budú počas jesene a zimy rozdávať reflexné prvky deťom, seniorom aj ďalším účastníkom cestnej premávky. V období Dušičiek sa policajti zamerajú aj na bezpečnosť a plynulosť premávky v okolí cintorínov a na prístupových cestách,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Polícia pripomína, že reflexné prvky umožňujú vodičom spozorovať chodcov z väčšej vzdialenosti a poskytujú im viac času na reakciu. „Buďte viditeľní. Pre seba aj pre tých, ktorí na vás doma čakajú,“ doplnil Hájek.
Zdroj: SITA.sk - Polícia spúšťa preventívnu kampaň „Nie som tieň“, upozorňuje na používanie reflexných prvkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Skoršie stmievanie a znížená viditeľnosť spojené s jesenným obdobím zvyšujú riziko dopravných nehôd, najmä v prípade chodcov. Policajný zbor preto spúšťa preventívnu kampaň „Nie som tieň“.
Ako v tejto súvislosti informovalo policajné prezídium, kampaň má upozorniť na význam používania reflexných prvkov a zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách. Kampaň prinesie sériu bannerov s fiktívnymi príbehmi inšpirovanými tragickými dopravnými nehodami, edukačné materiály a video, ktoré na dôležitosť viditeľnosti upozorní odľahčenou formou.
„Policajti budú počas jesene a zimy rozdávať reflexné prvky deťom, seniorom aj ďalším účastníkom cestnej premávky. V období Dušičiek sa policajti zamerajú aj na bezpečnosť a plynulosť premávky v okolí cintorínov a na prístupových cestách,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Polícia pripomína, že reflexné prvky umožňujú vodičom spozorovať chodcov z väčšej vzdialenosti a poskytujú im viac času na reakciu. „Buďte viditeľní. Pre seba aj pre tých, ktorí na vás doma čakajú,“ doplnil Hájek.
Zdroj: SITA.sk - Polícia spúšťa preventívnu kampaň „Nie som tieň“, upozorňuje na používanie reflexných prvkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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