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26. októbra 2026
Dušičky prinášajú v mestách zmeny. Niektoré cintoríny budú otvorené nonstop, pri iných sa chystá sviatočný trh
Návštevníci by mali na pietnych miestach zachovávať úctu a dodržiavať poriadok. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TAZSMI) upozorňujú v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami na ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Návštevníci by mali na pietnych miestach zachovávať úctu a dodržiavať poriadok.
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TAZSMI) upozorňujú v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami na osobitné otváracie hodiny cintorínov a kancelárie pohrebníctva v Michalovciach. Na sociálnej sieti tiež požiadali všetkých návštevníkov, aby pri návšteve pietnych miest zachovali úctu, dodržiavali poriadok a boli ohľaduplní voči ostatným.
TAZSMI upozornilo, že v dňoch 26. októbra až 8. novembra 2026 bude Hlavný cintorín na Kollárovej ulici otvorený denne od 6:00 do 22:00. V rovnakom čase bude otvorený aj Cintorín na Bielej hore. „Cintoríny v prímestských častiach Močarany, Vrbovec, Topoľany budú prístupné bez časového obmedzenia,” uvádzajú michalovské technické služby.
TAZSMI upozorňuje aj na otváracie hodiny kancelárie pohrebníctva na Ulici J. Kollára 2. Tá bude od pondelka 26. októbra do piatka 30. októbra otvorená od 7:00 do 16:00. V sobotu 31. októbra bude otvorená v čase od 8:00 do 17:00 a v rovnakom čase bude otvorená aj v nedeľu 1. novembra 2026.
„V kancelárii môžete, vybaviť predĺženie nájmu hrobových miest, zistiť polohu hrobových miest svojich blízkych, riešiť zmeny v nájomných vzťahoch či získať informácie o správe cintorínov a pohrebných službách,” uvádza TAZSMI.
Na návštevníkov apelujú, aby zachovávali úctu a rešpekt voči zosnulým aj ostatným návštevníkom. „Dodržiavajte ticho a pokoj. Vyhýbajte sa hlasným rozhovorom a obmedzte používanie mobilných telefónov. Odpad vhadzujte do kontajnerov, nie vedľa nich. Kontajnery budú vyprázdňované častejšie, aby sa predišlo ich preplneniu. Naším cieľom je zabezpečiť dôstojnú a pokojnú návštevu cintorínov pre všetkých,” uzavreli.
Hlavný cintorín v Prešove a cintorín na Solivare budú od pondelka 26. októbra do nedele 8. novembra otvorené nepretržite. V tomto období ich bude monitorovať strážna služba. Mesto v súvislosti so zvýšeným pohybom ľudí počas dušičkového obdobia vyzýva návštevníkov na opatrnosť a vodičov na zvýšenú pozornosť v okolí cintorínov.
Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, hlavný cintorín, cintorín na Solivare a cintorín v Nižnej Šebastovej budú počas uvedeného obdobia osvetlené denne od 16:30 do 22:00. Sociálne zariadenia v domoch smútku na týchto cintorínoch budú otvorené 31. októbra a 1. novembra od 13:00 do 18:00.
Kancelária správy cintorínov na Krátkej ulici 2 bude pre verejnosť k dispozícii denne od stredy 28. do piatka 30. októbra, vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00. „Prosíme občanov, aby boli v období sviatkov opatrnejší, pozornejší a tolerantnejší. Zároveň apelujeme na vodičov, aby boli maximálne opatrní v blízkosti cintorínov,“ zdôraznila Šitárová.
Mesto odporúča chodcom používať reflexné prvky, keďže sa skôr stmieva, a návštevníkom cintorínov, aby si strážili osobné veci a nenechávali ich bez dozoru. Vodiči by mali dodržiavať pravidlá cestnej premávky a parkovať na vyhradených parkoviskách v dostupnej vzdialenosti od cintorínov.
Na cintorínoch budú k dispozícii nádoby na triedený odpad vrátane plastov, skla, kovov a biologického odpadu. Technické služby mesta Prešov (TSmP) zároveň vyzývajú ľudí, aby odpad správne triedili a pri výzdobe hrobov uprednostňovali prírodné materiály. „Uprednostnime pred umelými kvetmi tie skutočné, a to ideálne z miestnych zdrojov. Skvelou voľbou okrem rezaných kvetov sú aj kvety v črepníku či kytice z prírodných materiálov,“ uviedla Ingrid Mihaľová zo spoločnosti TSmP.
Pri výbere sviečok odporúča zvážiť aj ekologickejšie alternatívy, napríklad zo sójového alebo včelieho vosku, a plastové kahance nahradiť sklenenými s kovovými uzávermi. Ľudia, ktorí nemôžu navštíviť hroby osobne, môžu využiť službu Virtuálny cintorín na stránke pohrebnictvopo.sk/virtualny-cintorin. Umožňuje symbolicky zapáliť sviečku, položiť veniec alebo kyticu a zanechať na hrobe krátky odkaz. „Aj takouto sprostredkovanou formou si ľudia môžu na diaľku uctiť svojich blízkych,“ dodala tlačová referentka.
Pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých sa v Banskej Bystrici rozbehol príležitostný trh na Námestí Štefana Moysesa. Obyvatelia tu tak môžu do nedele 1. novembra kúpiť pestrý sviatočný sortiment vrátane živých kvetov, kytíc, slamienok, ikebán, čečiny, sviečok či kahancov. Ako informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora, trh je otvorený denne od 9:00 do 18:00.
Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktoré spravujú banskobystrické cintoríny, už v uplynulom týždni začali s intenzívnejšou údržbou areálov. Organizáciu práce prispôsobujú očakávanej návštevnosti, aby boli cintoríny čisté, bezpečné a dôstojne pripravené. Cintoríny sú otvorené nepretržite. Pri príprave výzdoby na hroby ZAaRES odporúča využiť ekologickú alternatívu.
„Aj tento rok vyzývame návštevníkov cintorínov, aby pri úprave hrobových miest mysleli na životné prostredie. Odporúčame uprednostňovať prírodné materiály, živé kvety a vence z čečiny pred umelými kvetmi a plastovými dekoráciami. Počas sviatočného obdobia vzniká na cintorínoch veľké množstvo odpadu, ktorý sa v prírode rozkladá len veľmi pomaly. Aj jednoduchou ohľaduplnou výzdobou môžeme prispieť k zníženiu odpadu a ochrane životného prostredia,“ uviedli pracovníci ZAaRES.
Na zabezpečenie dôstojného a pokojného priebehu sviatočných dní, ako aj organizáciu dopravy a parkovania, budú dohliadať mestská a štátna polícia. „Vzhľadom na zvýšený počet návštevníkov budú hliadky dohliadať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a verejného poriadku. Zabezpečený bude priebežný monitoring cintorínov v meste a priľahlých častiach,“ povedali zástupcovia mestskej polície.
Policajti prosia návštevníkov o trpezlivosť a ohľaduplnosť, pričom upozorňujú, že v blízkosti cintorínov možno očakávať zvýšenú hustotu dopravy a zaparkovaných vozidiel. „Je nevyhnutné rešpektovať pokyny polície a dopravné značenie. Tiež pripomíname, že nie je bezpečné nechávať v autách cennosti, doklady či tašky na viditeľných miestach,“ zdôraznil náčelník Mestskej polície Banská Bystrica Viliam Pischko.
S príchodom sviatkov budú zavedené aj dočasné zmeny v organizácii dopravy. Na Karlove, v smere od Matuškovej ulice k parkovisku rímskokatolíckeho cintorína, bude umožnený vjazd a parkovanie návštevníkov pri hornej bráne. Podobne je potrebné počítať so zmenami aj na Podlavickej ceste v úseku pod cintorínom v Podlaviciach. Náčelník polícia zároveň apeluje aj na chodcov, aby dbali na svoju viditeľnosť a používali reflexné prvky.
Zdroj: SITA.sk - Dušičky prinášajú v mestách zmeny. Niektoré cintoríny budú otvorené nonstop, pri iných sa chystá sviatočný trh © SITA Všetky práva vyhradené.
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TAZSMI) upozorňujú v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami na osobitné otváracie hodiny cintorínov a kancelárie pohrebníctva v Michalovciach. Na sociálnej sieti tiež požiadali všetkých návštevníkov, aby pri návšteve pietnych miest zachovali úctu, dodržiavali poriadok a boli ohľaduplní voči ostatným.
Zmeny otváracích hodín
TAZSMI upozornilo, že v dňoch 26. októbra až 8. novembra 2026 bude Hlavný cintorín na Kollárovej ulici otvorený denne od 6:00 do 22:00. V rovnakom čase bude otvorený aj Cintorín na Bielej hore. „Cintoríny v prímestských častiach Močarany, Vrbovec, Topoľany budú prístupné bez časového obmedzenia,” uvádzajú michalovské technické služby.
TAZSMI upozorňuje aj na otváracie hodiny kancelárie pohrebníctva na Ulici J. Kollára 2. Tá bude od pondelka 26. októbra do piatka 30. októbra otvorená od 7:00 do 16:00. V sobotu 31. októbra bude otvorená v čase od 8:00 do 17:00 a v rovnakom čase bude otvorená aj v nedeľu 1. novembra 2026.
„V kancelárii môžete, vybaviť predĺženie nájmu hrobových miest, zistiť polohu hrobových miest svojich blízkych, riešiť zmeny v nájomných vzťahoch či získať informácie o správe cintorínov a pohrebných službách,” uvádza TAZSMI.
Na návštevníkov apelujú, aby zachovávali úctu a rešpekt voči zosnulým aj ostatným návštevníkom. „Dodržiavajte ticho a pokoj. Vyhýbajte sa hlasným rozhovorom a obmedzte používanie mobilných telefónov. Odpad vhadzujte do kontajnerov, nie vedľa nich. Kontajnery budú vyprázdňované častejšie, aby sa predišlo ich preplneniu. Naším cieľom je zabezpečiť dôstojnú a pokojnú návštevu cintorínov pre všetkých,” uzavreli.
Cintoríny v Prešove budú otvorené nepretržite
Hlavný cintorín v Prešove a cintorín na Solivare budú od pondelka 26. októbra do nedele 8. novembra otvorené nepretržite. V tomto období ich bude monitorovať strážna služba. Mesto v súvislosti so zvýšeným pohybom ľudí počas dušičkového obdobia vyzýva návštevníkov na opatrnosť a vodičov na zvýšenú pozornosť v okolí cintorínov.
Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, hlavný cintorín, cintorín na Solivare a cintorín v Nižnej Šebastovej budú počas uvedeného obdobia osvetlené denne od 16:30 do 22:00. Sociálne zariadenia v domoch smútku na týchto cintorínoch budú otvorené 31. októbra a 1. novembra od 13:00 do 18:00.
Kancelária správy cintorínov na Krátkej ulici 2 bude pre verejnosť k dispozícii denne od stredy 28. do piatka 30. októbra, vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00. „Prosíme občanov, aby boli v období sviatkov opatrnejší, pozornejší a tolerantnejší. Zároveň apelujeme na vodičov, aby boli maximálne opatrní v blízkosti cintorínov,“ zdôraznila Šitárová.
Používanie reflexných prvkov
Mesto odporúča chodcom používať reflexné prvky, keďže sa skôr stmieva, a návštevníkom cintorínov, aby si strážili osobné veci a nenechávali ich bez dozoru. Vodiči by mali dodržiavať pravidlá cestnej premávky a parkovať na vyhradených parkoviskách v dostupnej vzdialenosti od cintorínov.
Na cintorínoch budú k dispozícii nádoby na triedený odpad vrátane plastov, skla, kovov a biologického odpadu. Technické služby mesta Prešov (TSmP) zároveň vyzývajú ľudí, aby odpad správne triedili a pri výzdobe hrobov uprednostňovali prírodné materiály. „Uprednostnime pred umelými kvetmi tie skutočné, a to ideálne z miestnych zdrojov. Skvelou voľbou okrem rezaných kvetov sú aj kvety v črepníku či kytice z prírodných materiálov,“ uviedla Ingrid Mihaľová zo spoločnosti TSmP.
Pri výbere sviečok odporúča zvážiť aj ekologickejšie alternatívy, napríklad zo sójového alebo včelieho vosku, a plastové kahance nahradiť sklenenými s kovovými uzávermi. Ľudia, ktorí nemôžu navštíviť hroby osobne, môžu využiť službu Virtuálny cintorín na stránke pohrebnictvopo.sk/virtualny-cintorin. Umožňuje symbolicky zapáliť sviečku, položiť veniec alebo kyticu a zanechať na hrobe krátky odkaz. „Aj takouto sprostredkovanou formou si ľudia môžu na diaľku uctiť svojich blízkych,“ dodala tlačová referentka.
V Banskej Bystrici otvorili príležitostný trh
Pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých sa v Banskej Bystrici rozbehol príležitostný trh na Námestí Štefana Moysesa. Obyvatelia tu tak môžu do nedele 1. novembra kúpiť pestrý sviatočný sortiment vrátane živých kvetov, kytíc, slamienok, ikebán, čečiny, sviečok či kahancov. Ako informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora, trh je otvorený denne od 9:00 do 18:00.
Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktoré spravujú banskobystrické cintoríny, už v uplynulom týždni začali s intenzívnejšou údržbou areálov. Organizáciu práce prispôsobujú očakávanej návštevnosti, aby boli cintoríny čisté, bezpečné a dôstojne pripravené. Cintoríny sú otvorené nepretržite. Pri príprave výzdoby na hroby ZAaRES odporúča využiť ekologickú alternatívu.
„Aj tento rok vyzývame návštevníkov cintorínov, aby pri úprave hrobových miest mysleli na životné prostredie. Odporúčame uprednostňovať prírodné materiály, živé kvety a vence z čečiny pred umelými kvetmi a plastovými dekoráciami. Počas sviatočného obdobia vzniká na cintorínoch veľké množstvo odpadu, ktorý sa v prírode rozkladá len veľmi pomaly. Aj jednoduchou ohľaduplnou výzdobou môžeme prispieť k zníženiu odpadu a ochrane životného prostredia,“ uviedli pracovníci ZAaRES.
Na dopravu bude dohliadať polícia
Na zabezpečenie dôstojného a pokojného priebehu sviatočných dní, ako aj organizáciu dopravy a parkovania, budú dohliadať mestská a štátna polícia. „Vzhľadom na zvýšený počet návštevníkov budú hliadky dohliadať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a verejného poriadku. Zabezpečený bude priebežný monitoring cintorínov v meste a priľahlých častiach,“ povedali zástupcovia mestskej polície.
Policajti prosia návštevníkov o trpezlivosť a ohľaduplnosť, pričom upozorňujú, že v blízkosti cintorínov možno očakávať zvýšenú hustotu dopravy a zaparkovaných vozidiel. „Je nevyhnutné rešpektovať pokyny polície a dopravné značenie. Tiež pripomíname, že nie je bezpečné nechávať v autách cennosti, doklady či tašky na viditeľných miestach,“ zdôraznil náčelník Mestskej polície Banská Bystrica Viliam Pischko.
S príchodom sviatkov budú zavedené aj dočasné zmeny v organizácii dopravy. Na Karlove, v smere od Matuškovej ulice k parkovisku rímskokatolíckeho cintorína, bude umožnený vjazd a parkovanie návštevníkov pri hornej bráne. Podobne je potrebné počítať so zmenami aj na Podlavickej ceste v úseku pod cintorínom v Podlaviciach. Náčelník polícia zároveň apeluje aj na chodcov, aby dbali na svoju viditeľnosť a používali reflexné prvky.
Zdroj: SITA.sk - Dušičky prinášajú v mestách zmeny. Niektoré cintoríny budú otvorené nonstop, pri iných sa chystá sviatočný trh © SITA Všetky práva vyhradené.
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