Polícia spustila aplikáciu na pomoc obetiam domáceho násilia, pred privolaním pomoci sa však musia registrovať (video)

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia spustila mobilnú aplikáciu na pomoc občanom. Prvá verzia je pre obete domáceho násilia. Policajný zbor vo februári tohto roka avizoval spustenie mobilnej aplikácie „Pomáham chrániť“. Pre náhle vypuknutie pandémie koronavírusu musel byť jej ostrý štart presunutý.Oddnes, 21. mája 2020, je aplikácia k dispozícii užívateľom mobilných telefónov s operačnými systémom Android alebo iOS bezplatne. Agentúru SITA o tom informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka.„V prvej fáze bude aplikácia Pomáham chrániť dostupná iba v rámci územia Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sme mohli zapracovať prípadné podnety na zlepšenie a rozšírenia funkcionalít ešte pred jej spustením v rámci celého územia SR,“ povedal prezident Policajného zboru Milan Lučanský.Do budúcnosti si predstavuje mobilnú aplikáciu, ktorá bude občanom ponúkať spojenie s operačným strediskom cez jedno tlačidlo pre viac kritických životných situácií.Taktiež bude poskytovať doplnkový servis v podobe informácií o najbližšom policajnom oddelení, o jeho agende, o nezvestných a hľadaných osobách, o dopravnej situácii a rad ďalších funkcií.„V prvej verzii aplikácie Pomáham chrániť budeme ponúkať možnosť privolania pomoci iba v prípade domáceho násilia. Ako žena vo vedení Policajného zboru SR cítim zodpovednosť za to, aby sme obetiam domáceho násilia ponúkali pomocnú ruku aj s pomocou moderných technológií,“ povedala prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.Keďže ide o úplne prvú verziu aplikácie, ktorá má ambíciu stať sa unikátnou službou pre verejnosť bez podobnej konkurencie v Európe.Policajný zbor privíta názory a podnety laickej aj odbornej verejnosti prostredníctvom súkromných správ zaslaných na facebookovú stránku „Polícia Slovenskej republiky“.Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie bude povinná registrácia občana prostredníctvom registračného formuláru.Povinným krokom bude overenie identity svojho telefónneho čísla s pomocou získaného SMS kódu.Policajný zbor odporúča občanom, aby ostatné časti formuláru vyplnili pravdivo, keďže tieto informácie môžu viesť k záchrane ľudského života. Zadanie e-mailovej adresy slúži na prípadné zaslanie zabudnutého prihlasovacieho hesla.„Keďže domáce násilie sa odohráva za stenami bytov, chcela by som vyzvať všetky potenciálne obete, aby pri registrácii v aplikácii uviedli svoje konkrétne a pravdivé údaje. Uľahčia tým prácu vyslanej hliadke pri ich lokalizácii,“ uzavrela Maškarová.Po registrácii sa užívateľ dostane na domovskú obrazovku aplikácie (ak sa nachádza na území Trenčianskeho kraja), v ktorej sa nachádza jeho poloha podľa súradníc GPS a možnosť privolať pomoc prostredníctvom jediného stlačenia tlačidla.Už po prvom stlačení tlačidla bude operačné stredisko upozornené na žiadosť o pomoc, získa polohu odosielateľa a vyšle policajnú hliadku na preverenie situácie. V prípade omylu je možnosť odvolania žiadosti o pomoc, neznamená to však, že hliadka na miesto nebude vyslaná.Po stlačení tlačidla „Privolať pomoc“ užívateľ bude môcť absolvovať ďalšie kroky, keď jednoduchým klikaním odošle na operačné stredisko špecifické informácie o udalosti.V prípade domáceho násilia bude môcť špecifikovať, či sa v byte alebo dome nachádza zbraň a na záver bude mať možnosť dopísania krátkej textovej informácie.Ak je to možné, polícia odporúča volať vždy núdzovú linku 158. Aplikácia „Pomáham chrániť“ nie je náhradou tejto linky.