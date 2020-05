O dočasnú ochranu podnikateľov zasiahnutých Covid-19 požiadalo už takmer sto subjektov

Súdy rozhodujú expresne rýchlo

Dočasnú ochranu môže vláda predĺžiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - O dočasnú ochranu podnikateľov požiadalo za týždeň takmer 100 subjektov. Súdy aj napriek aktuálnej ešte stále mimoriadnej situácii rozhodujú o dočasnej ochrane podnikateľov rýchlo, a to zväčša do 24 hodín, pričom priemerný čas od potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany vydaného súdom po zverejnenie v Obchodnom vestníku je v dĺžke do troch pracovných dní. Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) aktuálne eviduje už 53 zverejnených potvrdení o poskytnutie dočasnej ochrany. Agentúru SITA o tom vo štvrtok informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.Od sprístupnenia elektronických a listinných formulárov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (12. mája 2020) do štvrtka podalo žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany príslušným súdom už 92 podnikateľských subjektov.Dočasnú ochranu podnikateľov pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR ako formu rýchlej pomoci, ktorá je záchranným kolesom pre podnikateľov zasiahnutých ekonomickými dopadmi pandémie.Príslušné súdy aj v mimoriadnej situácii rozhodujú o žiadostiach na dočasnú ochranu expresne rýchlo - už do 24 hodín od podania žiadosti.Najviac žiadateľov o poskytnutie dočasnej ochrany sa obrátilo na Okresný súd v Trnave, ktorý aktuálne eviduje 31 žiadostí od právnických osôb a štyri žiadosti od fyzických osôb-podnikateľov.Okresný súd v Prešove eviduje k dnešnému dňu 22 žiadostí, Okresný súd v Banskej Bystrici 20 žiadostí a Okresný súd v Žiline 15 žiadostí od právnických osôb.Trvanie dočasnej ochrany je v súčasnosti nastavené do 1. októbra 2020. Vláda SR ho môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020.Ďalšie informácie, napríklad o tom, aké povinnosti má podnikateľ pod dočasnou ochranou, možno nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.