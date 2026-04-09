Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
09. apríla 2026
Polícia ukončila vyšetrovanie údajného ovplyvňovania volieb, nezákonné konanie sa podľa iniciatívy Chcem tu zostať nepotvrdilo
Iniciatíva Chcem tu zostať reaguje na uzavretie preverovania údajného ovplyvňovania volieb, nezákonné konanie sa podľa nej nepotvrdilo. Ako iniciatíva uviedla, tvrdenia o zásahoch Veľkej Británie do ...
Ako iniciatíva uviedla, tvrdenia o zásahoch Veľkej Británie do volieb na Slovensku, o ktorých pred niekoľkými mesiacmi hovoril premiér Robert Fico (Smer-SD), polícia po ôsmich mesiacoch vyšetrovania odmietla a vyšetrovanie ukončila. Preverovanie veci bolo ukončené rozhodnutím vyšetrovateľa z 30. marca tohto roka.
Transparentná činnosť
"Súčasťou tohto neopodstatneného vyšetrovania bola aj iniciatíva Chcem tu zostať. Závery polície potvrdzujú to, čo sme komunikovali od začiatku. Naša činnosť bola plne transparentná, nestranícka a realizovaná striktne v medziach slovenskej legislatívy. Uzavretie tohto prípadu nám umožňuje vrátiť plnú pozornosť našej hlavnej misii,” uvádza iniciatíva avizujúc, že plánujú aj naďalej motivovať mladých ľudí k účasti na veciach verejných, podporovať demokratické princípy a dávať priestor problémom mladých.
"Rozhodnutie elitných policajtov z ÚBOKu vnímame ako potvrdenie legitimity našich aktivít. Preukázali sme, že občianske kampane robíme profesionálne a transparentne. Namiesto reagovania na politické útoky sa teraz môžeme plne sústrediť na to podstatné – na mladých ľudí a vytváranie priestoru pre ich aktívny život na Slovensku," uviedol šéf iniciatívy Chcem tu zostať Erik Kliment. Iniciatíva tiež zdôraznila, že nedovolí, aby klamstvá, manipulácie a účelová šikana zastavili mladých ľudí, ktorí chcú žiť v slušnej demokracii.
Podozrenia zo zasahovania do volieb
O tom, že na sklonku marca vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite rozhodol o odmietnutí veci, vo štvrtok informoval portál Aktuality.sk. Informáciu im poskytli z Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá v trestnej veci vykonávala dozor.
Preverované boli podozrenia zo zasahovania do parlamentných volieb v roku 2023, aj volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. Zasahovať do nich mali predstavitelia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a mimovládne organizácie.
S informáciami o údajnom ovplyvňovaní volieb prišiel slovenský premiér Fico vlani v lete. Tvrdil, že ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zink za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe. Ovplyvňovanie sa podľa Fica malo týkať aj posledných parlamentných volieb na Slovensku v septembri 2023. Tie mali podľa predsedu vlády byť ovplyvňované v prospech Progresívneho Slovenska, odvolal sa na informácie od investigatívnej skupiny Declassified.
Autor článku Martin Williams na stránke Declassified UK odmietol Ficove tvrdenia. Williamsovo vyšetrovanie ukázalo, že influenceri na sociálnych sieťach boli platení za zverejňovanie videí, ktoré mali za cieľ mobilizáciu mladých voličov pred voľbami v roku 2023. Kampaň ale nebola vyslovene stranícka, ani necielila na podporu konkrétneho politického subjektu. Britský rezort diplomacie tvrdenia o ovplyvňovaní volieb odmietol a označil ich za nepravdivé.
Polícia SR následne reagovala tým, že preveruje informácie v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov pochádzajúcich zo zdrojov Európskej únie na politickú činnosť. Rovnako preverovala financovanie právnických a fyzických osôb zo zahraničia v súvislosti s možným ovplyvňovaním politickej situácie na Slovensku.
Na sociálnej sieti tiež informovala, že rozsah preverovania bol v nadväznosti na medializované informácie rozšírený o prípadné ovplyvňovanie politickej situácie pred parlamentnými voľbami 2023 Veľkou Britániou. V tejto záležitosti avizovala aj úzku spoluprácu s viacerými štátnymi orgánmi, vrátane spravodajských služieb.
Zdroj: SITA.sk - Polícia ukončila vyšetrovanie údajného ovplyvňovania volieb, nezákonné konanie sa podľa iniciatívy Chcem tu zostať nepotvrdilo © SITA Všetky práva vyhradené.
