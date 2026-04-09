Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
Sú Košice ďalší Tallinn? Dáta hovoria áno
Tallinn ako vzor, ktorý nikto neplánoval
Estónsky Tallinn sa na turistickú mapu Európy nedostal preto, že by sa zmenil. Zmenila sa jeho dostupnosť a s ňou prišiel dopyt, ktorý mesto dodnes nestíha spracovať. Košice v roku 2025 vykazujú prekvapivo podobný vzorec: rekordnú letiskovú konektivitu, nové dopravné spojenia, predlžujúcu sa sezónu a rastúci záujem zo zahraničia. Nejde o dojem, ale o merateľné trendy.
Dostupnosť, ktorá šetrí čas
Košice sú bližšie, než si väčšina ľudí myslí. V čase, ktorý vodič zo Stupavy strávi v piatok ráno v kolónach pred Lamačom a následne pred Sencom, by bol v lietadle niekde nad stredným Slovenskom.
Dlhé roky sa hovorilo, že východ Slovenska je ďaleko. Koncom roka 2025 sa tento argument začal rýchlo rozpadať. Spustenie pravidelnej leteckej linky medzi Bratislavou a druhým najväčším mestom ukázalo okamžitý dopyt – prvé lety sa zaplnili takmer úplne a dopravca v krátkom čase pridal ďalšie spojenia. Západ a východ sa tak prvýkrát stretávajú bez kolón a bez prestupov v horizonte necelej hodiny. Paralelne s tým dokončenie kľúčového úseku diaľnice vrátane tunela Višňové citeľne zrýchlilo aj cestu autom. Región sa v priebehu krátkeho obdobia priblížil k zvyšku krajiny spôsobom, ktorý mení doterajšie vnímanie vzdialenosti a s ním aj ochotu ľudí cestovať.
Letisko, ktoré prestalo byť regionálnym
Počas prvých troch mesiacov roka 2025 prešlo bránami košického letiska viac ako 118-tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 20 percent. Marec sa stal najsilnejším mesiacom v histórii letiska. Za prvý polrok počet pasažierov prekročil 320-tisíc a rekord padol aj v júni, keď letisko vybavilo takmer 100-tisíc ľudí. Dáta z Bratislavy tento trend potvrdzujú z druhej strany. V januári 2026 patrila linka medzi hlavným mestom a Košicami medzi najvyťaženejšie spojenia na letisku, hneď za Barcelonou, pred Londýnom, Neapolom aj Alicante. Domáce spojenie, ktoré pred rokom takmer neexistovalo, dnes konkuruje etablovaným európskym linkám.
Ľudia neprichádzajú len tranzitom, ale ostávajú
Počas hlavnej turistickej sezóny od mája do októbra navštívilo kraj 290-tisíc návštevníkov, ktorí tu spolu strávili 620-tisíc nocí. Počet prenocovaní medziročne vzrástol o 6,5 percenta, čo predstavuje dvojnásobné tempo rastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. K tomuto výsledku prispeli aj aktivity Košického samosprávneho kraja, ktorý dlhodobo zlepšuje dostupnosť regiónu a rozširuje jeho napojenie na zahraničné trhy.
"Košice sa čoraz častejšie objavujú ako odpoveď na otázku ‚Kam na víkend?‘ Práve jar je ideálny čas na krátky city break. Mesto ožíva, všetko kvitne a kombinácia dostupnosti a atmosféry robí z východu čoraz atraktívnejšiu voľbu," hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Čo Košice ponúkajú a prečo práve teraz?
Košické letisko leží takmer v centre mesta, čo je výhoda, akú ponúka len málo európskych destinácií. Historické jadro je kompaktné a prirodzene prispôsobené pešiemu pohybu. Hlavná ulica sústreďuje kľúčové body mesta vrátane Dómu svätej Alžbety, jednej z najvýznamnejších gotických stavieb v strednej Európe.
Ešte pred ďalším programom sa oplatí zastaviť v Regionálnom informačnom bode Košice Región Turizmus. Pomôžu vyskladať deň podľa vašich predstáv, odporučia sprievodcov a upozornia na aktuálne podujatia. Niektorých návštevníkov lákajú príbehy najstaršieho maratónu v Európe, tých čaká MarathonPoint.
Iných zasa tokajské vinice na juhu regiónu. Vo Veľkej Bare sa dá zastaviť na víno priamo medzi vinohradmi a spomaliť tempo. Prechádzky medzi vinohradom či pokoj krajiny ponúkajú úplne iný rytmus než mesto. Večer sa program prirodzene vracia späť do centra.
Pred usadením sa v Levočskom dome, najstaršom nepretržite fungujúcom hostinci na Slovensku s prvou zmienkou z roku 1542, sa ešte oplatí zastaviť pri Spievajúcej fontáne pred Štátnym divadlom, ktorá od mája láka návštevníkov každý večer.
Vzorec, ktorý Európa už pozná
Tallinn túto fázu preskočil rýchlejšie, ako ktokoľvek čakal. Košice majú v rukách podobné karty a prvýkrát v histórii aj dopravnú infraštruktúru, ktorá im to umožňuje využiť.
"Nehovoríme, že boom už nastal, ale že k nemu smerujeme. Vidíme konkrétne signály, lepšiu dostupnosť, nové letecké spojenia aj rastúci dopyt po krátkych city breakoch. Ľudia zo západného Slovenska dnes prakticky nemôžu povedať, že sme ďaleko. Presne tieto faktory v minulosti naštartovali podobné príbehy aj v iných európskych mestách," zakončuje Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.
Otázka nie je či. Je to kedy.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sú Košice ďalší Tallinn? Dáta hovoria áno © SITA Všetky práva vyhradené.
