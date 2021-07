Polícia upozorňuje na falošných technikov Microsoftu, rekordná škoda presahuje 18-tisíc eur

Rôzne postupy podvodníkov

Obete telefonovali aj niekoľko hodín

9.7.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia SR upozorňuje občanov na falošných technikov, ktorí od ľudí môžu vylákať tisíce eur. Ako vysvetlila vo svojom statuse na sociálnej sieti, páchatelia získajú na diaľku prístup do počítačov svojich obetí, cez ktoré ich následne okrádajú.Pri svojom podvode tiež zneužívajú meno firmy Microsoft. V rámci nahlásených prípadov falošných technikov na Slovensku rekordná škoda predstavuje takmer 18 500 eur.Postup podvodníkov je rôzny. „Muž prišiel o 2 500 eur tak, že postupoval podľa pokynov podvodníka, ktorý mu na diaľku mal opraviť počítač. Podvodník sledoval, čo muž robí, získal prístup do jeho mailovej schránky a do internet bankingu,“ vysvetlila jeden zo spôsobov polícia.Ďalší podvodník nahovoril svoju obeť, aby si do počítača a mobilu nainštalovala programy, cez ktoré ju pripravil o viac ako 7 600 eur. Polícia objasnila, že obete môžu s podvodníkmi telefonovať aj niekoľko hodín. Muž, ktorý telefonoval s podvodníkom šesť hodín, prišiel o 8 000 eur. Iná obeť o takmer 10-tisíc eur, pričom páchateľ mal navyše niekoľko dní kontrolu nad jej počítačom.