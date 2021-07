Pfizer a BioNTech chcú požiadať o povolenie podávať 3. dávku vakcíny

Spoločnosti Pfizer a BioNTech vo štvrtok večer oznámili, že regulačné úrady v Európe, USA aj inde vo svete požiadajú o povolenie očkovať aj treťou dávkou svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.





K takémuto oznámeniu došlo po tom, ako údaje z prebiehajúcej štúdie odhalili, že po podaní tretej dávky vakcíny sa hladiny protilátok voči pôvodnému variantu kronavírusu aj tzv. variantu beta, prvýkrát zaznamenanému Juhoafrickej republike, zvýšia päť až desaťnásobne oproti podaniu len dvoch dávok.Pfizer a BioNTech v spoločnom vyjadrení uviedli, že sa čoskoro chystajú zverejniť presnejšie údaje, a to aj v odbornom časopise. Plánujú ich potom "v nadchádzajúcich týždňoch predložiť americkému Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) i Európskej agentúre pre lieky (EMA) a ďalším regulačným orgánom".Spoločnosti očakávajú, že tretia dávka ich vakcíny bude obdobne - ako voči dvom zmieneným variantom - účinná aj v prípade vysoko nákazlivého variantu delta, ktorý zaznamenali prvýkrát v Indii, a momentálne sa už postupne stáva dominantným na celom svete.Okrem toho však vyvíjajú aj špecifickú novú vakcínu účinnú práve voči tomuto variantu, ktorej prvá šarža sa vyrába v závode BioNTech-u v nemeckom meste Mainz, uvádza AFP. Spoločnosti očakávajú, že jej klinické štúdie by sa mohli začať v auguste.Pfizer a BioNTech tiež informovali, že vzhľadom na údaje z Izraela týkajúce sa poklesu účinnosti ich vakcíny, ku ktorým došlo po šiestich mesiacoch od očkovania druhou dávkou, sa domnievajú, že po 6-12 mesiacov od podania druhej dávky by mohlo byť potrebné aj preočkovanie treťou dávkou. V tejto súvislosti uviedli, že "ochrana voči závažnému priebehu ochorenia (COVID-19) zostala počas celých šiestich (skúmaných) mesiacov vysoká", klesla však ochrana voči symptomatickému priebehu covidu. Pfizer a BioNTech pritom očakávajú, že objavovať sa naďalej budú stále nové a nové varianty koronavírusu.