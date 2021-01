Polícia upozorňuje na podvodný inzerát, za balenie rúšok peniaze nedostanete

Spoločnosť si treba vždy overiť

Podvedených môže byť viac

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje verejnosť na podvodnú ponuku práce, ktorá sa šíri najmä na Facebooku a týka sa balenia rúšok. Ako policajti ďalej na sociálnej sieti v profile Hoaxy a podvody - Polícia SR upozorňujú, ide o ponuku práce z domu, pričom za každú zabalenú krabicu rúšok ponúkajú podvodníci zárobok 200 eur. Zároveň sľubujú, že sa postarajú o všetku administratívu a logistiku.Inzerát záujemcov podľa polície vyzýva na komunikáciu výhradne cez e-mail a žiada po nich zaslanie osobných údajov a vyplatenie zálohy 25 eur na zahraničný účet.„Podvodníci zverejňujú svoju ponuku pod hlavičkou personálnej agentúry Index Nosluš a v podpise je uvedené meno jednej z ich zamestnankýň, aby inzerát dostal punc dôveryhodnosti,” uvádza polícia. Samotná spoločnosť pritom zdôrazňuje, že nikdy nevyžaduje platbu vopred. Zároveň mailová komunikácia zo strany spoločnosti vždy prichádza z domény @indexnoslus.sk.Polícia pripomína, že pri inzerátoch na sociálnych sieťach je potrebné overovať, či spoločnosť, ktorá inzerát zverejnila, reálne existuje. To znamená overiť si názov firmy, jej sídlo a ďalšie kontaktné údaje.”Ak ste prijali email, v ktorom od Vás niekto žiada peniaze, odporúčame Vám vždy kontaktovať adresáta a danú spoločnosť. Neposielajte platby na účet, ak neviete, komu a za čo platíte,” uvádza polícia. V prípade, že niekto „naletel” a prišiel o peniaze, mal by to oznámiť na políciu.„To, že ste prišli o menšiu sumu peňazí neznamená, že podvodník na podvode nezbohatol. Takéto typy podvodov pracujú na báze verejnosti a preto je predpoklad, že podvedených je oveľa viac, čím sa zvyšuje aj škoda,” dodala polícia.