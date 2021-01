Športovci získali z Fondu pre budúcnosť športu už takmer 300 000 €!

Rýchlosti sa nebojí

Základ je, aby deti cyklistika bavila

Bude na hokejky!

Zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2021 (Webnoviny.sk) -Celková suma sa tak od júna minulého roka, kedy stávková spoločnosť spustila projekt, vyšplhala na 282 900 eur! Po poslednom hodnotení sa z podpory tešilo množstvo talentov, ale i klubov, ktoré využijú grant na niekoľko účelov.Medzi ocenenými patrí napríklad šestnásťročný pretekár Patrick Schrober, ktorý z Fondu pre budúcnosť športu získal 2 500 eur.zneli úvodné slová Patrickovej mamy Hedvigy, ktorá sa o synovej výhre dozvedela ako prvá. Ako uviedla, Patrick sa motošportu venuje odmalička. V deviatich rokoch začal pretekať na motokáre a v štrnástich presedlal na formulu 4. Za ten čas vyhral aj cenné trofeje, primárne na Slovakia Ringu. Čiastku z grantu využije na kúpu sady pneumatík, topánok či na preplatenie cestovných nákladov.Nina Bullová podobne ako Patrick miluje zvuk silných motorov. Od trinástich rokov sa totiž venuje motokrosu.hovorí Nina, ktorá sa pýši titulom majsterky Slovenska. Z grantu mala obrovskú radosť a sumu 3 000 eur by chcela využiť na svoje napredovanie v tomto športe, v ktorom 21-ročná pretekárka dosahuje beztak skvelé výsledky.Marek Hajkovský, člen občianskeho združenia CK MŠK Kežmarok, ktoré trénuje mladých cyklistov, dostal najprv za úlohu tipnúť si konkrétnu sumu z grantu.vtipkoval na úvod. Keď sa však dozvedel, že klub získal podporu vo výške 3 000 eur, neskrýval obrovskú radosť.Aktuálne je v klube až 50 členov, ktorých momentálne trénuje len jeden tréner. Našťastie u nich panuje rodinná atmosféra, preto sú do akcie zapojení aj rodičia. Mladí cyklisti sa ako minulý, tak aj tento rok zúčastnili na viacerých súťažiach Preto už teraz deti usilovne trénujú na trenažéroch alebo si vybehnú na bežky do prírody. Štedrý grant využijú členovia na náhradné diely, servisný rozkladací stan a predovšetkým na pokrytie nákladov na bicykle pre najlepších cyklistov.Hokejbal patrí medzi najúspešnejšie kolektívne športy na Slovensku. Preto vedenie klubu HBK Vrakuňa neváhalo ani sekundu a poslalo video do Fondu pre budúcnosť športu, čo sa im následne vyplatilo.povedal Andrej Ravasz, prezident HBK VrakuňaAk aj vy milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť, zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk. Veľa šťastia!Informačný servis