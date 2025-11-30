|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 30.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ondrej, Andrej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. novembra 2025
Polícia upozorňuje na tragickú bilanciu chodcov na cestách. Čo ukázala detailná analýza?
Polícia upozorňuje na tragickú bilanciu chodcov na cestách, analýza dopravných policajtov ukázala priam zarážajúce fakty. Ako pripomenulo ...
Zdieľať
Polícia upozorňuje na tragickú bilanciu chodcov na cestách, analýza dopravných policajtov ukázala priam zarážajúce fakty. Ako pripomenulo Komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru (PZ), minulý týždeň verejnosť informovali o alarmujúcom náraste počtu usmrtených chodcov.
„Situácia je extrémne vážna. Z celkového počtu 200 usmrtených osôb pri nehodách, tvoria usmrtení chodci až štvrtinu (50 chodcov),“ priblížil vtedy Juraj Tlacháč. Dodal, že každý usmrtený chodec predstavuje tragédiu, ktorej sa dalo predísť.
Všetkých účastníkov cestnej premávky vyzval, aby plne sledovali situáciu v cestnej premávke. „Vodičom odporúčame plne sa venovať vedeniu vozidla, chodci by mali zvýšiť pozornosť a opatrnosť pri každom vstupe na vozovku, hlavne za zníženej viditeľnosti alebo nepriaznivého počasia,“ uviedol vtedy.
Najviac obetí bolo za denného svetla
Komunikačné oddelenie policajného prezídia doplnilo, že od minulého týždňa počet usmrtených osôb pri nehodách stúpol na 202. Počet chodcov, ktorí zahynuli, sa zvýšil na 51. Dopravní policajti podrobne analyzovali všetky nehody od začiatku roka s účasťou chodcov. Z analýzy podľa polície vyplynuli priam zarážajúce fakty.
„Pri zníženej viditeľnosti prišlo o život 21 chodcov a zarážajúce je, že za svetla ich bolo až 30. Tmavé oblečenie malo až 35 chodcov, svetlé piati a inej farby jedenásti. Reflexné prvky mali len traja chodci, až 48 chodcov ich nemalo. V 20 prípadoch bol vinníkom chodec a až v 31 prípadoch bol vinníkom vodič. Na priechode pre chodcov zomrelo 17 chodcov, na chodníku dvaja, kým na ceste až 32. Pod vplyvom alkoholu bolo osem chodcov, triezvych 32 a vplyv alkoholu alebo drog sa ešte vyšetruje v 11 prípadoch,“ priblížili z Prezídia PZ výsledky.
Doplnili, že celkovo 143 chodcov sa zranilo ťažko, z toho 61 za zníženej viditeľnosti a 82 za svetla. Tmavý odev malo v čase nehody 73 chodcov, 21 svetlý a iný 49 chodcov. Za zarážajúce označila polícia údaje o reflexných prvkoch, ktoré malo iba deväť z týchto chodcov, 134 ich však nemali.
„Chodec bol vinníkom v 39 prípadoch a vodič až v 104. Na priechode pre chodcov sa ťažko zranilo 72 chodcov, na ceste 61, na chodníku siedmi a inde traja. Aj pri ťažko zranených chodcoch sme urobili analýzu alkoholu, 24 chodcov bolo pod jeho vplyvom, 107 bolo triezvych a v 12 prípadoch sa požitie alkoholu či drog ešte zisťuje,“ doplnili z Komunikačného oddelenia Prezídia PZ.
Spoločné rizikové faktory sa opakujú
Ako polícia uviedla, analýza tragických udalostí poukázala na viacero spoločných rizikových prvkov, ako tmavé oblečenie či absenciu reflexných prvkov. Nehody sa stávali častejšie za denného svetla, na ceste a vinníkom boli častejšie vodiči motorových vozidiel.
„Každý takýto život však mohol byť zachránený. Predstavte si, že by to mohol byť váš najbližší, dcéra, matka, niekto, koho dobre poznáte. V takom prípade by ste boli zdesení, že sa vôbec niečo takéto môže stať. Preto aj vy buďte obozretní, upozorňujte svoje okolie, že nosiť reflexné prvky je dôležité, ako aj prechádzať bezpečne cez priechod pre chodcov,“ apeloval Tlacháč.
Dodal, že viditeľnosť je rozhodujúca, reflexné prvky podľa jeho slov dokážu vodiča upozorniť na chodca už na desiatky metrov dopredu. „Chodec v tmavom oblečení bez reflexných prvkov sa stáva pre vodiča neviditeľným. Zvýšenie vlastnej bezpečnosti je jednoduché – reflexná páska na batohu či bunde, svetlejšie oblečenie použitie svetla na mobilnom telefóne a zvýšenie pozornosti pri prechádzaní cez cestu,“ vymenoval.
Apel na chodcov aj vodičov
Polícia tiež upozornila, že každý účastník cestnej premávky je povinný správať sa tak, aby neohrozoval seba ani ostatných. Chodcov vyzvala, aby vstupovali na cestu s maximálnou opatrnosťou, používali reflexné prvky aj cez deň a ak to nie je nutné, neprechádzali mimo priechod.
Vodičov upozornila, že sú povinní sledovať situáciu, prispôsobiť rýchlosť a byť pripravení zareagovať na nečakaný pohyb chodca. „Polícia bude aj naďalej vykonávať kontroly a preventívne aktivity, ale bezpečnosť na cestách je spoločná zodpovednosť. Správajte sa tak, aby ste sa vždy vrátili domov,“ uzavrelo Komunikačné oddelenie Prezídia PZ.
Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na tragickú bilanciu chodcov na cestách. Čo ukázala detailná analýza? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Protimonopolný úrad publikoval novú ekonomickú štúdiu, analyzuje konkurenciu na slovenskom trhu práce