Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ondrej, Andrej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

29. novembra 2025

Protimonopolný úrad publikoval novú ekonomickú štúdiu, analyzuje konkurenciu na slovenskom trhu práce


Tagy: Mzdy Platy Regionálne rozdiely Slovenská ekonomika Trh práce Zamestnanci

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) publikoval ekonomickú štúdiu „Hospodárska súťaž na trhu práce“. Ide o prvú komplexnú a ...



Zdieľať
29.11.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) publikoval ekonomickú štúdiu „Hospodárska súťaž na trhu práce“. Ide o prvú komplexnú a systematickú analýzu konkurencie medzi zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce. Uviedla to riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.

Znížený konkurenčný tlak


Výsledky štúdie ukazujú výrazné regionálne rozdiely v úrovni konkurencie. V okolí krajských miest je trh práce považovaný za konkurenčný, kde pôsobí viacerých zamestnávateľov a ekonomické pomery sú priaznivejšie pre zamestnancov.

Naopak v menej rozvinutých oblastiach východného a južného Slovenska je počet zamestnávateľov nižší, čo vedie k zníženému konkurenčnému tlaku a následne k nižším mzdám.

Odhalenie istých praktík


Štúdia ďalej zdôrazňuje význam moderných dátových a ekonomických metód, ktoré sú schopné odhaliť indície možných protisúťažných praktík, ako sú dohody o mzdách či odmietanie preberania zamestnancov od konkurencie.

Hoci tieto metódy nezaručujú priame odhalenie takýchto praktík, umožňujú PMÚ lepšie identifikovať a monitorovať riziká na trhu práce a tým posilniť ochranu hospodárskej súťaže. Celá štúdia „Hospodárska súťaž na trhu práce“ je verejne dostupná vrátane anglickej verzie na webovej stránke PMÚ.


Zdroj: SITA.sk - Protimonopolný úrad publikoval novú ekonomickú štúdiu, analyzuje konkurenciu na slovenskom trhu práce © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mzdy Platy Regionálne rozdiely Slovenská ekonomika Trh práce Zamestnanci
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Od hotovosti po čínske e-shopy. Vianočné návyky Slovákov sa menia rýchlejšie než kedykoľvek predtým

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 