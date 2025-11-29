|
Nedeľa 30.11.2025
Meniny má Ondrej, Andrej
|Denník - Správy
29. novembra 2025
Protimonopolný úrad publikoval novú ekonomickú štúdiu, analyzuje konkurenciu na slovenskom trhu práce
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) publikoval ekonomickú štúdiu „Hospodárska súťaž na trhu práce“. Ide o prvú komplexnú a ...
29.11.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) publikoval ekonomickú štúdiu „Hospodárska súťaž na trhu práce“. Ide o prvú komplexnú a systematickú analýzu konkurencie medzi zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce. Uviedla to riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.
Výsledky štúdie ukazujú výrazné regionálne rozdiely v úrovni konkurencie. V okolí krajských miest je trh práce považovaný za konkurenčný, kde pôsobí viacerých zamestnávateľov a ekonomické pomery sú priaznivejšie pre zamestnancov.
Naopak v menej rozvinutých oblastiach východného a južného Slovenska je počet zamestnávateľov nižší, čo vedie k zníženému konkurenčnému tlaku a následne k nižším mzdám.
Štúdia ďalej zdôrazňuje význam moderných dátových a ekonomických metód, ktoré sú schopné odhaliť indície možných protisúťažných praktík, ako sú dohody o mzdách či odmietanie preberania zamestnancov od konkurencie.
Hoci tieto metódy nezaručujú priame odhalenie takýchto praktík, umožňujú PMÚ lepšie identifikovať a monitorovať riziká na trhu práce a tým posilniť ochranu hospodárskej súťaže. Celá štúdia „Hospodárska súťaž na trhu práce“ je verejne dostupná vrátane anglickej verzie na webovej stránke PMÚ.
Zdroj: SITA.sk - Protimonopolný úrad publikoval novú ekonomickú štúdiu, analyzuje konkurenciu na slovenskom trhu práce © SITA Všetky práva vyhradené.
