Polícia v Bosne zabránila 200 migrantom v prechode do Chorvátska

Sarajevo 22. októbra (TASR) - Zhruba 200 migrantom zabránila v pondelok bosnianska polícia v prechode do susedného Chorvátska, ktoré je členskou krajinou EÚ. Informovala o tom agentúra AP.Migranti sa do Chorvátska vydali z pohraničného mesta Velika Kladuša, ležiaceho na severozápade Bosny a Hercegoviny. Svojim pochodom chceli údajne protestovať proti tomu, že chorvátske hranice i naďalej ostávajú zatvorené pre ľudí snažiacich sa dostať do západnej Európy, priblížila agentúra AP.Po niekoľkých hodinách, ktoré strávili pri chorvátskom hraničnom priechode Maljevac, sa však migranti vrátili nazad do Bosny.Ďalšia skupina dovedna 89 migrantov vrátane viacerých detí v pondelok opustila bosniansky utečenecký tábor v meste Cazin, pričom mala zrejme namierené k inému hraničnému priechodu s Chorvátskom.Na severozápade Bosny a Hercegoviny žijú v súčasnosti tisíce migrantov, ktorí by sa stadiaľ radi dostali do niektorej z bohatých krajín EÚ. Bosnu si na svoj prechod vybrali, aby sa vyhli prísnejšie stráženým hraniciam v okolitých balkánskych krajinách.Proti narastajúcemu počtu migrantov na svojom území protestovali minulý týždeň obyvatelia bosnianskeho mesta Bihač.