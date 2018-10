V Maďarsku sa začali akcie pripomínajúce revolúciu z roku 1956

Budapešť, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. októbra (TASR) - Dvojdňový seriál spomienkových podujatí pri príležitosti 62. výročia začiatku maďarskej revolúcie a boja za slobodu sa začal v pondelok na celom území krajiny.Už od roku 1991 je 23. októbrový deň na základe vyhlásenia parlamentu štátnym sviatkom, pričom to potvrdila aj novelizovaná ústava z roku 2012.Po kladení vencov a tradičnej slávnosti v priestoroch budapeštianskej univerzity či fakľovom sprievode z Pešti do Budína, v priebehu ktorých nechýbali prejavy maďarských činiteľov vrátane expremiéra Pétera Borossa, sa hlavná časť osláv začne, ako obvykle, vztýčením maďarskej vlajky na Námestí Lajosa Kossutha pred sídlom zákonodarného zboru v Budapešti.Informácie priniesla tlačová agentúra MTI.Medzi najsledovanejšie akcie utorkových osláv by mali patriť popoludňajšia slávnosť pri Dome teroru, na ktorej sa očakáva vystúpenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, prejav predsedu parlamentu László Kövéra na slávnostnom koncerte v priestoroch Hudobnej akadémie, ako aj večerný Koncert slobody, na ktorom vystúpia Maďarský symfonický orchester a opakovane ocenená hudobná skupina Anna and the Barbies.Napokon krvavo potlačenú revolúciu z roku 1956 si pripomenú aj predstavitelia všetkých opozičných strán krajiny a rôzne podujatia sa uskutočnia aj v mnohých ďalších maďarských mestách i obciach.