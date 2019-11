Polícia v Bratislave bude pred Vianocami dohliadať na bezpečnosť

Na archívnej snímke zo slávnostného otvorenia vianočných trhov na nádvorí Bratislavského hradu. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 22. novembra (TASR) – Polícia v Bratislave posilní počas predvianočného obdobia výkon vybraných služieb Policajného zboru najmä na miestach, kde sa očakáva zvýšená koncentrácia osôb. Zabezpečovať ho budú predovšetkým policajti poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. Do hliadok budú okrem policajtov zapojení aj príslušníci Ozbrojených síl SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.uviedla Mihalíková. Dopravní policajti budú vykonávať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, a to najmä na hlavných cestných ťahoch a cestách s predpokladanou zvýšenou intenzitou cestnej premávky.Polícia pri zabezpečení verejného poriadku a bezpečnosti občanov úzko spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta SR, mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ako aj miestnou samosprávou. "" poznamenala policajná hovorkyňa.Cieľom opatrení je podľa Mihalíkovej zabezpečiť nerušený priebeh vianočných trhov a sprievodných podujatí. Polícia upozornila aj na vreckových zlodejov.uviedla policajná hovorkyňa.Zároveň polícia odporúča, aby si občania nenechávali svoje osobné veci a vianočné nákupy v aute na viditeľnom mieste. "povedala policajná hovorkyňa s tým, že vodiči by si mali auto okrem centrálneho uzamknutia skontrolovať aj mechanicky." uzavrela.